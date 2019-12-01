Знаменитая нижегородка Наталья Водянова создала свой YouTube-канал

Пока звезда fashion-индустрии ограничилась только двухминутным превью, которое вышло на канале в пятницу. Модель в течение двух минут демонстрирует массу ролей, которые «играет» в жизни — супермодели, филантропа, заботливой матери. В ролике появился и старший сын Лукас, говорящий с британским акцентом, так умиляющим поклонников таланта супермодели.

Пока звезда fashion-индустрии ограничилась только двухминутным превью.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Друзья, я создала свой YouTube-канал! Каждую пятницу в 17:00 вас ждет «Операция В и другие приключения Цирка Водяновых», - сообщила Наталья на своей странице в Инстаграмме. Естественно, подписчиков заинтересовало, на каком языке будет вести свой блог Наталья, поскольку армия ее англоязычных поклонников едва ли не больше, чем русскоговорящих. Модель заверила, что будет вести видеоблог на двух языках — русском и английском.

В нем модель в течение двух минут демонстрирует массу ролей, которые «играет» в жизни.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последнее время создавать свои проекты на видеоплатформе стало трендом среди знаменитых людей. О намерении завести свой канал заявляли многие звезды российского шоу-бизнеса, а некоторые перешли от намерений к активным действиям. В середине ноября на видеоплатформе свой проект запустил Дмитрий Шепелев, а несколько дней назад к созданию видеоблога о красоте и косметологии приступил Алексей Панин.