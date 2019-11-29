«Тело нашли в колодце у церкви»: Пропавшая жительница Шахуньи обнаружена мертвой

Несколько дней в Нижегородской области продолжались поиски 39-летней жительницы Шахуньи Виктории Климовой (имя героини изменено – прим. Ред.) Об ее исчезновении стало известно еще 14 ноября, когда родная сестра не застала ее дома.

- Моя сестра психически не здорова. В последнее время она постоянно находилась в депрессии, - рассказала женщина сотрудникам правоохранительных органов. – Три раза в неделю ее посещал социальный работник: просил еду, убирался в квартире. Последний раз она ее видела 12 ноября, а уже на другой день соседка обнаружила, что дверь у нее в квартиру заперта. Как бы с ней чего не случилось!

Сразу после этого заявления сотрудники правоохранительных органов приступили к ее поискам. Однако долго искать ее не пришлось – тело погибшей женщины обнаружили уже на следующий день.

- О страшной находке сообщила жительница села Большое Широкое, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Рано утром она пошла на работу и увидела, что у колодца возле церкви включен ручной фонарик. Рядом лежали сложенные вещи и трости, с которыми обычно передвигалась пропавшая жительница Шахуньи. Заглянув в колодец, она ужаснулась – на дне лежало тело погибшей женщины. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Однако видимых повреждений на теле не обнаружено.