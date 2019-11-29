2019-11-29T17:11:00+03:00
Общество

Арзамасские волейболистки стали лучшими в турнире «Болдинская осень»

Соревнования состоялись 23 ноября в Большом Болдине
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские волейболистки стали лучшими в турнире «Болдинская осень»Арзамасские волейболистки стали лучшими в турнире «Болдинская осень»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Турнир по волейболу среди женских команд «Болдинская осень» прошел в Большом Болдине 23 ноября 2019 года. Первое место заняли волейболистки СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба АПЗ.

В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Сергач», «Руслан» (Большое Болдино), команда Лукояновского педагогического колледжа, «Пильна», «Починки» и «Знамя» (Арзамас).

Арзамасские девушки провели три игры, в которых одержали победы со счетом 2:0 (над командами из Сергача, Лукоянова, Большого Болдина). В результате команда «Знамя» заняла первое место. Вторыми стали хозяйки турнира из команды «Руслан», третье место у Лукояновского педагогического колледжа.

Лучшим игроком турнира была признана волейболистка СК «Знамя» Ольга Попова.

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