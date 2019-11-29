Арзамасские волейболистки стали лучшими в турнире «Болдинская осень»

Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?

Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск