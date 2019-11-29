Арзамасские волейболистки стали лучшими в турнире «Болдинская осень»
Турнир по волейболу среди женских команд «Болдинская осень» прошел в Большом Болдине 23 ноября 2019 года. Первое место заняли волейболистки СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба АПЗ.
В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Сергач», «Руслан» (Большое Болдино), команда Лукояновского педагогического колледжа, «Пильна», «Починки» и «Знамя» (Арзамас).
Арзамасские девушки провели три игры, в которых одержали победы со счетом 2:0 (над командами из Сергача, Лукоянова, Большого Болдина). В результате команда «Знамя» заняла первое место. Вторыми стали хозяйки турнира из команды «Руслан», третье место у Лукояновского педагогического колледжа.
Лучшим игроком турнира была признана волейболистка СК «Знамя» Ольга Попова.