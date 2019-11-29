Арзамас станет местом действия новой книги Николая Свечина

Сыщик Алексей Лыков, персонаж книг Николая Свечина, окажется в Арзамасе в 1910 году – писатель, собирая материалы для нового романа, посетил город на Теше и побывал на приборостроительном заводе. Несмотря на то, что Лыков «проведет» в Арзамасе всего одну главу, Николай Свечин, как всегда, стремясь к исторической точности, решил хорошенько изучить это место.

– Когда я «отправляю» героев в какое-то место, стараюсь там побывать сам, чтобы увидеть все своими глазами, – рассказал Николай Викторович. – Так я ездил в Иркутск, Казань, Алма-Ату, Ригу. По сюжету, в 1910 году, следуя по ложному следу, Лыков проводит в Арзамасе только два дня. Но, тем не менее, не хочется фактологических ошибок. Важно пройтись «по следам» героя, чтобы правдиво описать городскую жизнь того времени.

Николай Свечин вместе с экскурсоводами и консультантами обошел историческую часть города, а о новейшей истории Арзамаса ему рассказали в музее Арзамасского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба АПЗ.

– Во-первых, порадовало то, что сохранился так называемый соцкультбыт: пансионат, дом культуры, спортклуб, – отметил писатель. – Многие заводы в лихую годину пытались «сбросить» эти объекты, и теперь рабочим негде отдыхать. На Арзамасском приборостроительном заводе это все осталось. Во-вторых, заметно, как в непростые времена предприятие гибко боролось за плавучесть, не утонуло и достойно выплыло. Я помню те года, когда «оборонка» стала никому не нужна, сколько рабочих было уволено. То, что АПЗ не только выжил, а еще укрепился и развивается, это радует.

Новая книга об Алексее Лыкове выйдет в феврале, а в марте Николай Свечин планирует представить ее арзамасским читателям.