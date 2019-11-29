2019-11-29T16:27:27+03:00
Общество

Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на ракетный крейсер «Москва»

Всего в осенний призыв на службу пошли 13 жителей Арзамаса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на ракетный крейсер «Москва»Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на ракетный крейсер «Москва»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Шесть призывников из военного комиссариата Арзамаса отправились служить на Черноморский флот, на подшефное судно АО «АПЗ» – ракетный крейсер «Москва». Всего же проходить срочную службу в российской армии в осенний призыв отправились 13 жителей Арзамаса, сообщает пресс-служба АПЗ.

– По инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева с этого года заключен договор о шефских отношениях между Арзамасским приборостроительным заводом и крейсером «Москва», который базируется в Севастополе, – сообщил военный комиссар Арзамаса и Арзамасского района Сергей Семенов. – Теперь с осеннего призыва мы можем отправлять на корабль до десяти человек. Сегодня таковых шесть человек основного состава, четыре – резерв. Есть определенные критерии для прохождения службы на этом корабле. Для тех, кому посчастливится там служить, это станет удачей, а вместе с тем большой ответственностью представлять наш город и район в Крыму.

Летом генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев и командир крейсера «Москва» Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей. Тогда руководитель предприятия отметил, что шефская помощь будет направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной службы на корабле молодыми людьми из Арзамаса.

– Для меня гордость представлять наш край и город на Черноморском флоте, – делится призывник Иван Смирнов. – Я шел к этому целенаправленно. Флот и морская романтика мне более интересны, чем сухопутные войска. Все складывается, как я и хотел. Не знал, что корабль подшефный АПЗ. Этот факт добавляет еще больше гордости, ведь передовое оборонное предприятие нашего города оказывает помощь такому мощному и известному ракетному крейсеру.

Празднование Дня города Арзамаса в этом году посетили заместитель командира корабля «Москва» по военно-патриотической работе Алексей Бугорский, командир электромеханической боевой части Виктор Несмашный и главный боцман Игорь Середа. Гости лично познакомились с руководством АПЗ для укрепления дальнейшего сотрудничества.

– По распределению попал в Севастополь на крейсер «Москва», – рассказывает призывник Андрей Сазонов. – В будущем хочу связать свою жизнь с гражданской специальностью, работать на АПЗ. Мне нравится физика, поэтому я намерен получить инженерное образование.

– Крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота. Попасть на него – достойное и ответственное дело, – говорит отец призывника Роман Сазонов. – Я сам подполковник запаса и горд тем, что сын будет проходить службу именно там.

По словам комиссара Сергея Семенова, отслужившим на корабле будет предоставлен шанс продолжения службы по контракту. Заключить его можно сразу после принесения присяги.

– В 1980 году АПЗ взял шефство над строящимся крейсером. Тогда он назывался «Слава», сегодня носит имя «Москва». Шефские связи дали серьезный импульс к развитию дружеских отношений между приборостроителями и командным составом крейсера. Мы оказывали шефскую помощь команде, сами неоднократно бывали в гостях у моряков-черноморцев, а также принимали их на предприятии. Сегодня почетное право служить на крейсере «Москва», а вместе с ним и огромную ответственность заслужили наши ребята. Мы надеемся, что они добросовестно будут относиться к своим воинским обязанностям, постигать военные науки и достойно представят наш город. А мы и дальше будем развивать сотрудничество с Черноморским флотом, вместе работать на повышение престижа воинской службы и заниматься воспитанием допризывной молодежи, - прокомментировал начальник УВСиМК АО «АПЗ», заместитель председателя Арзамасской городской думы Константин Аргентов.

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