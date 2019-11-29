Горнолыжный комплекс «Терраски парк» открыл новый сезон

Несмотря на то, что настоящая снежная зима до сих пор не пришла в Нижегородскую область, горнолыжный комплекс «Терраски парк» уже открыл новый сезон 2019-2020. Да-да, на склоне уже лежит снег! Ведь представить горнолыжный курорт без снега просто невозможно. И пусть в этом году осадки в большом дефиците, для горнолыжного комплекса «Терраски парк» это не препятствие, а производственный вызов. Комплекс оборудован современной системой оснежения, снежными пушками и специальной снегоуплотнительной машиной – ратраком PistenBully. Как только столбик термометра опускается вниз и наступают первые морозы, служба снегообразования ГЛК «Терраски парк» готова к производству тонн и кубометров искрящегося горнолыжного сокровища.

- Снег делается из воды, подающейся под давлением, — рассказывает Екатерина Шашкова, директор ГЛК «Терраски парк». - Нужно четко соблюдать много условий. Например, если нужен большой объем снега, то важно, чтобы температура воздуха была -5°C и ниже, а температура воды, которая заливается в снеговые пушки, должна быть не выше +3°C.

В итоге банальное распыление воды превращается в настоящую науку – ведь для получения идеальной снежинки нужно учитывать температуру воздуха, воды, влажность и необходимое давление. В периоды подготовки склонов пушки не выключают ни днем, ни ночью. Искусственный снег более плотный, поэтому и держится на склоне намного дольше природного, выдерживая острые канты горных лыж и сноубордов.