2019-11-29T12:45:07+03:00
Происшествия

«Все случилось у «Самовара»: Электромонтажник снял золотой браслет с московского партийца-коммуниста

Необычное ограбление произошло в Нижнем Новгороде
Вероника КОТИК
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«Все случилось у «Самовара»: Электромонтажник снял золотой браслет с московского партийца-коммуниста«Все случилось у «Самовара»: Электромонтажник снял золотой браслет с московского партийца-коммунистаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рабочая поездка в Нижний Новгород закончилась разорением для 24-летнего сотрудника центрального аппарата партии «Коммунистическая партия коммунисты России» Виктора Вавилова (имя героини изменено – прим. Ред.).

- Все случилось рядом с кафе «Самовар» в Нижнем Новгороде, - позднее рассказывал пострадавший мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – Примерно в половине двенадцатого ночи 29 октября неизвестный похитил у меня сумку. Там были и документы, и деньги, и золотой браслет. Даже трудно посчитать размер материального ущерба. Но я потерял я много!

Как только поступило заявление от пострадавшего, сотрудники полиции сразу приступили к поискам преступника. И результат не заставил себя ждать.

- По подозрению в совершении этого преступления был задержан местный электромонтажник, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ранее он уже был судим за кражи. Украденный браслет он в тот же день сдал в ломбард. К сожалению, его уже успели продать.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сам мужчина, подозреваемый в совершении преступления, находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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