2019-11-29T12:45:13+03:00
Общество

Уроков не будет! Дзержинская школа с треснувшими стенами закрылась на ремонт

Ученики временно переведены в другую школу
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первыми трещины в здании школы заметили ученики. Фото из соцсетейПервыми трещины в здании школы заметили ученики. Фото из соцсетей
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Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, в школе №35 начались ремонтные работы. Ученики временно переведены в школу №24. Со вчерашнего дня там учатся малыши — с 1 по 4 классы. «Школьники средних и старших классов учатся в режиме дистанционного обучения и самообразования с сегодняшнего дня, так как сегодня школы решают организационные вопросы по режиму и расписанию обучения, режиму питания», - сообщила руководитель пресс-службы администрации Дзержинска Анастасия Говорова.

По словам источника, младшие школьники будут учиться в первую смену, школьники средних и старших классов — во вторую. Школе №24 предстоит принять 341 ученика.

После завершения ремонтных работ ученики вернуться в родную школу. Фото из соцсетей

После завершения ремонтных работ ученики вернуться в родную школу. Фото из соцсетей

В родные пенаты школьники вернутся после завершения ремонта — укрепления металлических конструкций школы. «Угрозы для жизни детей не было и нет, - подчеркнула Анастасия Говорова. - Детей перевели в другую школу на время ремонта, чтобы не дышали строительной пылью. В настоящий момент начинаются предварительные укрепления строительных конструкций в школе».

Следственный комитет проводит проверку по факту. Фото из соцсетей

Следственный комитет проводит проверку по факту. Фото из соцсетей

Напомним,трещины в здании школы обнаружились в начале ноября. Вызванная на место происшествия комиссия осмотрела здание, учеников эвакуировали. Позже было принято решение продолжить занятия, закрыв то крыло, в котором были обнаружены трещины.

Ранее сообщалось, что 11 ноября администрация Дзержинска заключила договоры на изучение строительных конструкций школы и на проведение изыскательских работ. Заключение экспертов планируется получить в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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