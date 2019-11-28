«Саданул в глаза уксусом»: Охранника заподозрили в покушении на бывшего начальника

Выйдя с работы вечером 15 ноября, 56-летний житель Заволжья Михаил Григоров (имя героя изменено – прим. Ред.) собирался зайти в магазин, а потом идти домой к жене. Как вдруг услышал рядом с собой резкий крик.

- Помогите! Пожалуйста, помогите, - истошно кричал незнакомец.

Михаил обернулся, и тут же ему в лицо плеснули неизвестной жидкостью. По запаху мужчина догадался, что это уксус. То, что было дальше, он вспоминает, как страшный сон.

- Он саданул мне в глаза уксусом. В эту минуту я просто ослеп, - рассказывает Михаил. – До дома добрался буквально на ощупь – я видел лишь силуэты предметов. Когда жена меня увидела в таком состоянии, то ахнула. И сразу вызвала скорую помощь.

Приехавшие врачи подтвердили худшие опасения Михаила – у него действительно был химический ожог глаз. Сразу после этого пострадавшего доставили в областную больницу имени Семашко. Тем временем сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию преступления.

- Зацепок в этом деле не так много, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мы обошли все квартиры в доме рядом с местом происшествия, но никто ничего не видел. Машин с видеорегистраторами поблизости тоже не оказалось. Даже служебная собака дошла лишь до угла дома и потеряла след.

Единственным свидетелем происшествия оказалась проходившая мимо женщина. Да и та отказалась давать показания.

- Я как раз гуляла с собакой, как вдруг увидела бегущего мужчину, - рассказала дочери пострадавшего свидетельница. – В руках у него была металлическая банка темного цвета. Сам он был среднего роста – примерно 170-180 сантиметров. Одет блестящую болоньевую куртку и вязаную шапку темного цвета.

Сам пострадавший мужчина подозревает в совершении этого преступления своего бывшего коллегу Александра Сакова (имя героя изменено - прим. Ред.) Ранее мужчина работал охранником в их же конторе, но недавно пострадавший его уволил.

- По всей вероятности, он затаил на меня злобу, - предполагает Михаил. – Вот и решился отомстить.

Впрочем, сам Александр свою вину отрицает. Более того, он утверждает, что в момент происшествия находился у себя дома. Эту версию подтверждает и его мать.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Уголовное дело пока не возбуждено.