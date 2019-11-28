BrainStorm: «Было бы здорово выступить у вас на стадионе!»

2 декабря в Нижнем Новгороде пройдет концерт известной латвийской группы BrainStorm (16+). Незадолго до этого музыканты дали интервью радио «Комсомольская правда - Нижний Новгород». Мы поговорили про то, что ждет нижегородцев на концерте, про совместные проекты BrainStorm с другими музыкантами и даже предположили, с кем из нижегородцев могли бы записать песню латыши.

- С какой программой вы выступите 2 декабря в Нижнем Новгороде? Будут только новые песни или и старые хиты тоже?

- Поскольку тур называется «30 музыкальных историй», концерт будет связан с нашей историей, которая длится уже 30 лет. Будут хорошие, знакомые и незнакомые для кого-то песни. А между песнями иногда будут разные истории про песни или какой-то особенный случай, который куда-то повернул историю BrainStorm. Так что будет много рассказов и много музыки.

- Когда вы приезжаете в города, вы вообще успеваете их посмотреть? Или у вас самолет, вокзал, концертная площадка и все?

- Бывает и то, и другое. Честно говоря, не так часто удается посмотреть город, но в Нижнем мы были несколько раз. Нам сказали, что после чемпионата мира по футболу у вас новый стадион, красивая набережная. Если будет время, обязательно туда сходим!

- У нас как раз новый стадион на 45 тысяч человек. Готовы ли вы когда-нибудь выступить там? Потому что летом у нас были первые пробы - выступал Шнуров и собрал целый стадион.

- Молодец, респект ему! Было бы здорово выступить у вас на стадионе, опыт у нас есть, как это делается, каково это - выступать на стадионах, - мы знаем. Так что да, было бы круто.

- Вы поете на латышском, русском и английском языках. Тройная работа получается, но зато слушает как минимум вся Европа. Вообще много времени уходит на перевод текстов? И как в принципе у вас рождаются песни?

- На перевод текста уходит время, конечно, но, скажем так, это не такой уж и перевод. Это больше версия поэта. На русском тексты нам делает Сергей Тимофеев, очень хороший рижский поэт. Первую песню, которую мы совместно сделали, была «Ветер». После этого уже песен двадцать на русском языке с текстом Сергея у нас есть. Но Сергей никогда не переводит тексты, мы просто выбираем песни, и тогда он как бы вкладывает уже дальше свою душу и эмоции, и песня идет своим путем. Так и в других языках - и на латышском, и на английском.

- Вы в этом году выпустили клип с китайским репером, что было очень неожиданно. Расскажите про эту коллаборацию, как это вообще вышло? Покорился ли вам Китай?

- Мы дали два концерта в Китае и нашли возможность коллаборации с местным артистом. Кажется, получилось очень интересно. Мы спросили у них, что актуально в молодежной музыке, и нам предложили пару вариантов, с кем это было бы интересно. И мы выбрали BigYear, он прекрасный молодой исполнитель. Почему именно песня «На заре»? Потому что мы дали послушать из нашего творчества несколько треков, и она им понравилась. Хороший и веселый опыт. Надеемся еще вернуться в эту огромную страну.

- У вас достаточно много совместных треков, интересных проектов. Чего ждать в будущем? С кем еще вы запишитесь? Кем нас удивите?

- А как вам кажется? С кем бы мы могли записаться, чтобы удивить вас?

- Например, с нижегородской группой Uma2rman.

- Это было бы круто! Нам очень нравится их творчество, и вообще дух музыки и группы как таковой. Хорошая идея!

- Группе BrainStorm уже 30 лет, за это время вы выпустили больше 20 альбомов на трех языках. Работа в студии, постоянные гастрольные туры, нескончаемые фестивали… Еще не надоело? Как отдыхаете от музыки?

- Мы не устали, потому что эти туры не такие продолжительные. Не бывает так, что месяц или полтора месяца мы находимся вне дома. Мы часто после концертов или фестивалей, которые проходят в выходные, в начале недели уже возвращаемся домой. Нам нравится отдыхать, заниматься спортом. Кто-то недавно был на Бали, кто-то отдыхал на квадроциклах, кто-то на даче - все по-разному.

Концерт группы BrainStorm состоится в Milo Concert Hall в 19:00 2 декабря 2019 года.