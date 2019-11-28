Андрей Дахин: «Глебу Никитину теперь нужно научиться строить и мосты, и партию»

27 ноября прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород»» «ОколоКремля» на тему «Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области». Завкафедры философии и политологии НИУ РАНХиГС Андрей Дахин считает, что гражданская активность растет – и это должны использовать партии.

- В 2011 году завершился этап внедрения технологий проектного управления, но закончился он посткризисными выборами. Это важный урок, который пока не очень выучен «Единой Россией», на мой взгляд, - считает политолог. - А смысл урока в том, что нацпроекты и идея модернизации существенно активизировали поле гражданской активности, возникли активные ожидания новых вещей. Политический спрос на всем этом деле поднялся, стал разогретым. И когда он пришел в большой политический магазин под названием «выборы», он увидел, что выбрать там нечего – лица все те же. В итоге это несовпадение спроса, разогретого текущей политикой, и тем, что было предложено, дало постэлекторальный кризис, на который власти отреагировали мерами расширения и стимулирования рынка и мерами ограничения.

Но в дальнейшей перспективе я не вижу выученного урока. Я не беру выборы 2016 года, потому что там существенным компонентом был фактор Крыма, его переход в Россию. Уровень гражданской активности увеличивается, просто в другом сегменте. Посмотрите, все нацпроекты – это фактически стимулирование гражданской активности к демократии участия. Стратегия, заявленная на 2024 год, говорит, что 30% населения должно активно участвовать в политике. Это ориентир, к которому движется паровоз большой политики. И возникает вопрос: а «Единая Россия» готова действовать в поле активной гражданской позиции? Нижегородские выборы показали, что скорее нет, чем да. Потому что наша планка явки была очень низкой. Стратегия партии была выстроена под низкую планку явки и гражданской позиции. А если смоделируем: планка активности выросла в 2-3 раза. Есть готовая стратегия, как конвертировать эту активность? У меня пока ощущение, что ясного понимания и формул, как это сделать, нет. А, на мой взгляд, это важная вещь.

Что касается передачи ряду губернаторов функции секретарей «Единой России». Я в этом вижу политический жест. То есть возвращение на уровень субъектов федерации политической функции губернаторов. Если до сих пор мы понимали, что губернатор – это такой технократ, и он дистанцируется от политики, то вот это решение я рассматриваю как возвращение политики на уровень субъекта федерации в новом формате. И задачи, которые здесь решаются, это, конечно, создание форматирования поля региональной политики и встраивание туда партии «Единая Россия». В этом плане, мне кажется, задача губернатора достаточно сложная, потому что он должен видеть структуру региональной публичной политики и считать ее некой частью своей работы, строить не только мосты, но и вести партийное строительство. Лучше, если умеет и то, и другое.