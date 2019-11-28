2019-11-28T14:59:26+03:00
Происшествия

«Две кровавые раны»: бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка в Сарове

По словам родителей школьника, собак во дворе развели сердобольные старушки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Две кровавые раны»: бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка в Сарове«Две кровавые раны»: бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка в СаровеФото: СОЦСЕТИ
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11-летний ребенок серьезно пострадал после нападения бродячих собак на улице Некрасова в городе Сарове Нижегородской области. Фотографии выложили в социальной сети «ВКонтакте» родители пострадавшего школьника.

- Вот эти две кровавые раны – результат нападения двух «милых песиков, которые не кусаются». Бабки очень сердобольные пошли, всех им жалко, бедные собачки умрут с голода зимой. Поэтому их активно подкармливают. Вот только собаки – это хищники, и ареал их кормления они считают своей территорией, они ее метят и защищают. Поэтому жители, которые ходят мимо – для них потенциальная угроза. И вот результат. Если жалко собаку – забери ее домой, надень ошейник и корми сколько влезет. Но не нужно плодить агрессию на улице, где ходят дети. Кстати, в больнице, куда мы обратились, сказали, что с этого адреса есть еще несколько жалоб, - написали в соцсети родные ребенка.

Тема задела за живое многих подписчиков и набрала тысячи самых разнообразных комментариев.

- Отстрелить надо всех этих псин. Я тоже такое пережила со своим ребенком. Не дай никому такие мучения, - поделилась Вероника Гурьянова.

- Ну укусила и ладно. Всех в детстве кусают, все падают, все ломают кости, все получают сотрясение мозга. Сахарные какие-то люди стали, - заметил Александр Выборнов.

- Вообще-то не факт, что собака бешеная. Подписчик мог проходить мимо, когда собака ела, и собака защищала свою еду. Смотрите на ситуацию под разными углами, - посоветовал Илья Колпашников.

КОНКРЕТНО

Если вы встретили агрессивную собаку в Нижнем Новгороде, обращайтесь по следующим телефонам:

Ленинский район +7 (831) 252–78–46

Московский район +7 (831) 270-42-20

Канавинский район +7 (831) 246-20-89

Сормовский район +7 (831) 222-68-98

Автозаводской район +7 (831) 293-34-72

Советский район +7 (831) 417-24-42, 417-39-36

Нижегородский район +7 (831) 419-71-56

Приокский район +7 (831) 465-93-94

Затем заявки передаются в диспетчерскую службу ООО «Зоозащита-НН». Сообщить об агрессивном поведении безнадзорных собак для отлова можно и прямо в ООО «Зоозащита-НН» (телефон диспетчера – 2-163-163).

ИСТОЧНИК KP.RU

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