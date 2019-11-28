Евгений Семенов: «Кризис электорального доверия касается всех партий, а не только “Единой России”»

27 ноября прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород»» «ОколоКремля» на тему «Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области». Руководитель нижегородского отделения Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов считает, что партийная система в целом переживает кризис.

- Дискуссии, которые предшествовали съезду, в обществе и экспертном сообществе однозначно фиксируют следующую проблему: что партийно-политическая система России испытывает трудности, - уверен политолог. - Акселеративные процессы, которые мы наблюдаем, связаны с тем, что это достаточно молодая система. 25-30 лет - это совсем небольшой срок, чтобы говорить о том, что система устойчива. При этом мы видим, что российские процессы, которые можно зафиксировать как кризисные, протекают на фоне общего кризиса мировых партийно-политических систем. Там тоже есть самого разного рода вопросы, вызовы – начиная от диалогизации партий и редиалогизации, и заканчивая коммодификацией и так далее. То есть то, что мы имели в партийно-политических системах в начале 20 века и в начале 21 века – совершенно разные процессы.

Если возвращаться к нашей сегодняшней ситуации в России, то партийно-политическая система испытывает трудности роста, в том числе и кризисные процессы. Первое, что говорят, как правило, о кризисе – это кризис доверия. При этом я хочу сказать, что кризис электорального доверия, кризис доверия населения в целом к партийно-политической системе касается всех партий. Если говорить о «Единой России», то она часть партийно-политической системы, значимая и ведущая ее часть. Естественно, она точно так же испытывает на себе все эти трудности акселеративных процессов. И вызовы, с которыми сталкивается «Единая Россия», иногда по определению даже более сложны и более глубоки, чем вызовы, с которыми сталкиваются другие партии.

Если говорить о том, что ожидает партию власти в ближайшее время и какие задачи перед ней стоят, то сошлюсь на положения и экспертный доклад, который подготовлен Фондом развития гражданского общества и представлен Константином Костиным.

Первая задача, которая стоит перед партией, – сохранение базового электората. При этом здесь совершенно очевидно, что эксперты оценивают базовый электорат по-прежнему с главным запросом на стабильность, видение будущего и управляемость процессов. Второй момент связан с идентичностью ЕР, что это партия президента. И электорат – это, соответственно, путинский электорат. Следующий момент, который очень важен именно для понимания состояния, в котором находится «Единая Россия», это инфраструктура. Партия на сегодня обладает самой мощной и самой развитой инфраструктурой, и такого нет ни у кого. И сегодня отказываться от этой инфраструктуры - это все равно, что стрелять себе в ногу. Это нерационально. И многие другие партии могут только позавидовать этой инфраструктуре, они ее создать в таком качестве не смогли.

Отсюда стратегия ЕР, которая должна быть реализована буквально в 4 пунктах. Костин считает, что главным обстоятельством и главной задачей партии власти является задача ответа на вызовы или запросы общества на обновления. И здесь во многом будет зависеть от того, как партия будет на этот крупнейший запрос отвечать. Основные запросы - качество жизни, рост доходов населения, проблемы, связанные с реализацией важных реформ. Это качество медицинского обслуживания, качество образования. Этому вопросу уделяется особенное внимание. Запрос на обновление связан с новыми лицами в политике. В партии власти должны появляться новые лица - это не только омоложение, но и ротация. Это и смена коммуникативных моделей, это использование всех информационно-коммуникативных технологий, имеющихся в обществе.