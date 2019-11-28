2019-11-28T13:40:51+03:00
Общество

«Один раз уже мы чуть не потеряли ее»: 10-летняя нижегородка борется с опухолью головного мозга

Родители больной раком девочки собирают деньги на лечение в Германии
Валерия ГРОМОВА
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10-летняя нижегородка борется с опухолью головного мозга10-летняя нижегородка борется с опухолью головного мозгаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Страшный диагноз 10-летней Лене Егорычевой из Нижнего Новгорода поставили четыре года назад - Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга под мозговым наметом. Рецидив - анапластическая эпендимома.

Проблемы со здоровьем у девочки начались внезапно, первым симптомам родители не придали значения – они даже представить не могли, что Лена серьезно больна.

- Во время прогулок или игр на свежем воздухе у ребенка начали случаться носовые кровотечения, сначала мы не придавали этому какого-то особого значения, но позже присоединились головные боли и рвота. В приемное отделение ребенка принесли на руках, - рассказывает Константин Егорычев, папа Лены. На своей странице в социальных сетях мужчина описал всю историю дочери, взывая о помощи.

Гигантскую парастволовую опухоль Лене удалили в начале декабря 2015 года. Почти через год девочка пошла в первый класса. Но страшная болезнь вернулась.

- Спустя практически четыре года, в ремиссии недуг вернулся. 22 октября 2019 года на обследовании было выявлен рецидив, - вспоминает Константин.

Убитый горем отец просит о помощи всех неравнодушных.

- Один раз уже мы чуть не потеряли ее. Клиника в Германии готова принять ребенка и провести полностью операцию и все лечение полностью и в одной клинике. Это очень важно! В России такого быстрого лечения и в одном месте нам ни кто не сделает. А это значит упущенное время, которого у нас нет, и мы можем просто потерять ее, мы как родители не можем допустить этого. Очень просим Вас спасти жизнь нашей малышке! – пишет нижегородец.

Лена любит рисовать и мечтает стать великим художником. На лечение в клинике ей не хватает около 300 000. Основную часть средств уже собрали.

КОНКРЕТНО

Реквизиты карт:

Тинькофф - 5536 9138 2814 0364 (Константин Е)

Сбербанк маэстро - 6390 0242 9014 375772 (перевод по номеру телефона 89047952053 папа Константин)

Сбербанк - 4274 2742 1095 2901 ( 89524735019 мама Лилия Рамазановна Е.)

Контактные телефоны:

8-904-795-20-53 папа Константин;

8-952-473-50-19 мама Лилия

ИСТОЧНИК KP.RU

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