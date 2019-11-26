Афиша Нижнего Новгорода с 27 ноября по 4 декабря: Полина Гагарина, Uma2rman и Руслан Белый

КИНО

«ТВАРЬ»

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР (Россия)

…Игорь готов на все ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок… Режиссер Ольга Городецкая. В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Уколова и др. (16+)

С 28 ноября в кинотеатре «Арлекино», ТРЦ «Жар-птица», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: от 160 руб.

Полина Гагарина. Новое грандиозное шоу

Полина Гагарина - артистка, покорившая Европу и Китай, завоевавшая сердца миллионов слушателей во всем мире, обладательница уникального голоса, узнаваемого тембра и бешеной энергетики. В ее репертуаре множество музыкальных композиций, получивших престижные награды и премии. В трек-лист нового шоу входят песни, нашедшие отклик в душе слушателей любого возраста и музыкального вкуса. Среди них как новые: «Драмы больше нет», «Обезоружена» и «Выше головы», «Меланхолия», так и песни, которые звучат на радио и в наушниках поклонников уже не первый год: «Спектакль окончен», «Кукушка», «Нет», «Колыбельная», и др. В Нижнем певица выступит с новым шоу «Обезоружена», которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках. Зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал никого не оставят равнодушным. (12+)

1 декабря, 19.00

Нижегородский дворец спорта профсоюзов, пр. Гагарина, 29; тел. 465-83-49

Билеты: 1600 - 2400 рублей

Uma2rman. Юбилейный концерт

У группы Uma2rman невероятно запоминающийся стиль композиций. Именно благодаря своей индивидуальности и непохожести на других простые ребята из Нижнего Новгорода - Сергей и Владимир Кристовские - всего за один год из никому неизвестных провинциальных музыкантов превратились в одну из самых востребованных и популярных групп на российской эстраде. Их песни «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься» моментально взлетели на верхние строчки хит-парадов, принеся Uma2rman такие впечатляющие награды, как Премия MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон» и Премия МУЗ-ТВ. Группа неоднократно выступала на рок-фестивале «Нашествие», а также написала саундтреки ко многим российским фильмам и сериалам: «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, «Папины дочки», «О, счастливчик!» и многим другим. (12+)

28 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1300 - 2500 рублей

Дискотека «СОЮЗ». Легендарные группы 80-х - 90-х

Концерт «Дискотека СОЮЗ» - это настоящий фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна в исполнении тех звезд, чьи имена давно стали легендарными. Вы услышите ваши любимые песни артистов, звезд 80-90-х. Это позволит вам вернуться в прошлое. Хотите отправиться в волнующее путешествие мира поп-музыки 80-х - 90-х? Сумасшедшее шоу, суперзвук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте. Выступят лучшие составы и полные группы, звезды 80-х: «Комбинация» (Татьяна Иванова и группа), «Божья Коровка» (Владимир и Наталья Воленко и группа), Кай Метов, Татьяна Овсиенко, «Ласковый май» (Андрей Разин и группа), «Фристайл» (Сергей Дубровин и группа), Александр Добрынин, «Мечтать» (Олег Пругло и группа). Мы услышим песни, которые поет вся страна: «Седая ночь», «Белые розы», «Бухгалтер», «Позишн намбер 2», «Американ Бой», «Гранитный камушек», «Вспомни капитан», «Я больше не прошу», «Школьная пора», «Розовые розы», «Ах, какая женщина», Летчик» и много - много других хитов! (12+)

30 ноября, 19.00

Нижегородский дворец спорта профсоюзов, пр. Гагарина, 29; тел. 465-83-49

Билеты: 1500 - 2500 рублей

Стэндап в Нижнем. Руслан Белый

Руслан Белый - один из самых успешных стендап-комиков в нашей стране. Пожалуй, самый настоящий артист в жанре стендап-комедии. Как всегда, только новый материал, еще не вышедший на ТВ. Острый, бескомпромиссный юмор, заставляющий задуматься над многими серьезными вещами. С самого начала своей работы в комедии Руслан держит высокую планку, не позволяя себе идти на поводу у конъюнктуры и популизма. (18+)

29 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 2000 - 3000 рублей

«Вайнах». 80 лет в танце и в жизни

Государственный ансамбль танца «Вайнах» имеет уникальную историю. Созданный корифеями танцевального и песенного искусства 80 лет назад, коллектив олицетворяет характер и душу чеченского народа. Первоначально коллектив состоял из большого хора и пятнадцати исполнителей народных танцев. В репертуар ансамбля входили старинные народные песни, как в оригинале, так и в художественных обработках, новые современные чечено-ингушские песни, старинные народные танцы и театрализованные вокально - хореографические композиции. В дальнейшем репертуар ансамбля обогатился новыми танцами народов Кавказа и танцами многих народов бывшего Советского Союза. Дни проведения гастрольного тура окрасятся яркой палитрой эмоций и необычайной энергетики чеченской лезгинки, ритмов народной музыки и песен. Зрителям будут представлены как лучшие работы последних лет, так и культовые постановки, впечатляющие зрителей яркостью образов, костюмов и музыки, от лирических композиций до экспрессивных горских танцев. Ансамбль танца «Вайнах» был и остается колыбелью танцевального искусства мира, которому в этом году исполняется 80 лет. (0+)

28 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2500 рублей

СПЕКТАКЛИ

Екатерина Климова и Гоша Куценко в спектакле Love Letters

Есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Живая жизнь в словах. Рассказ ответом на рассказ. Откровенность на откровенность. История двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине - так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремленного, честного, умного. Итог любви - коробки писем. Каждый сюжет в письме - повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ еще немного слов. Слов любви. Нет, письма не начинаются с «люблю» и не заканчиваются очередным признанием. Само письмо - свидетельство любви. Жить, зная, что есть тот или та, кому ты можешь рассказать свою жизнь во всех ее нюансах, - уже большое счастье. Love Letters - история любви с ее возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с ее радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями. (16+)

29 ноября, 19.00

Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 1600 - 4000 рублей

«Квартет И»: «В Бореньке чего-то нет…»

В спектакле заняты: Максим Виторган, Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Ольга Медынич, Арина Маракулина, Алексей Агранович, Алексей Макаров, Анастасия Уколова, Анна Касаткина, группа «Бобры».

В отличие от предыдущих работ «Квартета», где артисты общаются со зрителем как бы от своего собственного лица, а повествование выглядит почти случайной цепью воспоминаний и размышлений, здесь будет все, что положено в театре: пьеса, сюжет, персонажи, конфликты... Максим Виторган предстает в образе успешного кинорежиссера, который вдруг понимает, что смертельно устал от сериалов «про ментов и бандитов», и решает создать кино про самого себя, про наше время и человеческие отношения, для этого времени характерные. (16+)

3 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: от 2800 рублей

Николай Луганский в Нижегородской филармонии

Николай Луганский - уникальное явление в классической музыке мирового масштаба. Его называют «вдохновенным интерпретатором», «романтическим героем», обладающим блестящей техникой игры, в которой он сохраняет традиции, стиль и манеру исполнения, свойственную российской школе времен Горовица, Чайковского, Рахманинова.

Каждое выступление музыканта становится уникальным моментом сотворчества слушателей и пианиста, позволяющим прикоснуться к по-настоящему духовному звучанию музыки. Репертуар пианиста охватывает более 50 фортепианных концертов, произведения разных стилей и эпох: от Баха до современной музыки. Особой удачей признано исполнением Луганским произведений Шопена, заслужившее сравнения с интерпретациями великого Альфреда Корто.

Концерт в Нижнем Новгороде пройдет в рамках абонемента № 6 «Рояль. Шедевры трех веков». В программе: Шопен, Франк, Дебюссии, Скрябин. (6+)

29 ноября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

ВЫСТАВКИ

«Ателье рисовальщика»

Выставка проходит в рамках программы «Графический кабинет». «Ателье рисовальщика» - выставка трех художников - Александра Константинова, Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной, интересующихся «чистой формой», продолжающих традиции беспредметников и «формалистов» - и при этом авторов глубоко современных. У каждого из них свой мотив, свой почерк. Александр Константинов погружен в шкалы и структуры, сетки и цифры, поверяет «алгеброй гармонию», но сохраняет лиричность и чувственность. Владимир Наседкин оперирует плоскими формами, которые парадоксальным образом объемны, подчеркнуто материальны - и в то же время умозрительны, условны. Татьяна Баданина увлечена фактурами ткани и бумаги, каркаса и рамы, вводя в их комбинации свет и тень с поистине поэтическим, а то и мистическим чувством. Художники представлены на выставке как монументальными объектами, так и миниатюрами: набросками, рисунками, гравюрами, шелкографиями. А на экранах демонстрируются их инсталляции, объекты, архитектурные и ландшафтные работы. Разные по форме произведения, самобытные авторские концепции, соединяясь в выставочном пространстве, создают цельное визуальное действие, вибрацию единой линии в напряженной гармонии, звучащей в тишине ателье рисовальщика. (0+)

По 23 февраля

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)

«Имплювий». Выставка в музее фотографии

Эта выставка - результат и продолжение видеоперформанса «Имплювий»: пейзажной пьесы с кажущимся отсутствием сюжета и внешних сценических событий. Пейзаж не требует историй и психологических мотивировок. Он не провоцирует зрителя отрываться от чистого, непосредственного настоящего. Концепция «пейзажной пьесы» представлена как своеобразное обездвиживание мира, где закодирован ритуально-мифологический комплекс смерти - возрождения. Пейзаж, как модель пространства, выполняет функцию «накопителя», заполняется до краев и высвобождается, обретая иной смысл, отличный от своего прямого назначения.

Авторы - Е. Шливко, С. Густова, Н. Николаенко - члены Союза фотохудожников России, члены фотостудии «МиГ» РМФ, лауреаты и дипломанты международных, российских и региональных фестивалей и фотоконкурсов, авторы персональных и коллективных выставок. В последнее время авторы работают в разных направлениях, связанных с визуальным искусством: видеоарт, перформанс. (16+)

С 20 ноября

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: уточнить по телефону