Глеб Никитин: «Не надо ждать День Победы, чтобы привести территорию в порядок»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова устроил разнос муниципальным чиновникам – на этот раз в ходе рабочего визита в город Бор в среду, 27 ноября 2019 года. После открытия детского сада глава региона вместе с главой администрации Александром Киселевым поехал по незапланированному маршруту. И первым делом навестил погорельцев на Строительной, 10. Напомним, не так давно в доме произошел пожар, сгорело шесть квартир, еще несколько пострадали.

- Газа у нас нет, туалет один на две семьи. В стенах две огромные трещины. Дом надо сносить. А нам говорят, что будут ремонтировать, восстанавливать. Сказали – не надейтесь на расселение, только ремонт. Просим – дайте бумагу, как отремонтируете, что здесь можно жить. На что нам отвечают – да вы что, как здесь можно находиться, - поделились жители дома на Строительной.

Восстанавливать дом планировали местные власти. Однако Глеб Никитин на месте дал поручение Александру Киселеву: дом признать аварийным, решить вопрос с расселением, а пока люди живут – привести в порядок территорию.

- В этой ситуации необходимо решать вопрос о расселении этого дома, в котором 18 квартир. Пока люди здесь находятся, необходимо оперативно отремонтировать кровлю, привести в порядок территорию вокруг, мусор убрать, наконец. Там, где живут люди, свинарника быть не должно! - отметил Глеб Никитин.

Далее Глеб Никитин побывал возле еще двух сгоревших и уже расселенных домов на пересечении Крупской и Октябрьской. Территория, на которой стоят дома, продана и планируется к сносу в феврале 2020 года. Но губернатор потребовал решить вопрос со сносом домов и выставить участок на продажу уже до конца этого года. А заодно снести и заброшенные сараи на улице Профсоюзной, которые районные власти планировали убирать к 9 мая.

- Не надо ждать юбилея Победы, чтобы привести территорию в порядок. Поручаю в начале года решить этот вопрос, - заявил Глеб Никитин.

Проезжая по Стеклозаводскому шоссе, губернатор заметил большую свалку.

- Здесь нет многоквартирных домов, на 95% это не контейнерная площадка, значит это ваша ответственность убрать мусор. Если это частная земля – необходимо выдать предписание собственнику на возмещение ущерба за вывоз, - обратил внимание Глеб Никитин. Кроме того, глава региона поручил министерству экологии и природных ресурсов проработать вопрос закупки контейнеров и обустройства контейнерных площадок на улице Интернациональной, а также обратил внимание на состояние остановочных павильонов.