Сергей Гущин: «Избрание в Генсовет «Единой России» даст мне возможность вынести на федеральный уровень проблемы местного самоуправления»

27 ноября прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород»» «ОколоКремля» на тему «Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области». Своими впечатлениями от всероссийского съезда партии поделился депутат думы Арзамаса, член Генерального совета партии Сергей Гущин.

- Я секретарь первичного отделения «Единой России» с 2007 года. В этом году я участвовал на довыборах в Арзамасе и стал депутатом по одномандатному округу. Поэтому этот год стал для меня как будто картиной работ «Единой России», в которой я участвовал. Сначала первичка, привлечение сторонников, потом депутат и в этот же год я попал гостем на конференцию и делегатом на съезд партии. Для меня это произошло в первый раз в жизни, - рассказал Гущин.

Что могу сказать по Генсовету: для меня это тоже было настоящим сюрпризом. Я, честно говоря, не ожидал получить такое право. Думаю, что в связи с избранием в Генсовет появятся какие-то возможности вынести на федеральный уровень проблемы самоуправления, пообщаться с такими же первичными секретарями и посмотреть, как решаются проблемы в других регионах, понять, на что есть спрос у граждан. И уже из этого делать выводы.

Я не чиновник и никогда чиновником не был. Поэтому партию «Единая Россия» на сегодняшний день и вообще в своей работе я считаю определенным инструментом. Мне проще задавать вопросы исполнительной власти, потому что я – не ее представитель, не работник администрации, не какой-то большой начальник.

На съезде в принципе я услышал то, что увидел в своей предвыборной кампании. Вопрос о привлечении сторонников и все остальные организационные вопросы, на мой взгляд, во многом встречаются с тем, что люди хотят, чтобы их услышали. Чтобы их выслушали, приняли решение. Людям нужны реальные дела и реальные решения. Привлечение сторонников и вся предвыборная кампания должна основываться на том, что людей надо уметь выслушать и дать нормальный ответ.