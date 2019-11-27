«Единой России» не хватает суперантигероя, - Сергей Мощенков

27 ноября прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород»» «ОколоКремля» на тему «Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области». Политтехнолог Сергей Мощенков оценил будущее партии власти в целом, и конкретно в нашем регионе.

- Довольно сложно сказать, чего ожидать от «Единой России», и как она будет себя вести в предстоящем электоральном цикле, например, нижегородской думы или других избирательных кампаний. Это очень сильно зависит от территориальных особенностей, - уверен политтехнолог. - Нам нужно понимать, что любой избирательный цикл, который пройдет в 2020 году, это по большому счету подготовка к 2021 году, потому что партия ставит перед собой задачу удержания конституционного большинства. Задача эта, мягко говоря, непростая. Нужно понимать, что когда партия берет на себя обязательства за все хорошее, она тут же навешивает на себя всего плохого, потому что, раз вы отвечаете за все, то отвечаете в том числе и за негатив.

Как будет выглядеть разделение именно в Нижегородской области или участие губернатора в партийной жизни, тоже довольно сложно сказать. Потому что губернатор – это исполнительная власть, самого себя контролировать довольно сложно.

Насчет борьбы с конъюнктурой и всем остальным, о чем заявлялось на съезде. От политической конъюнктуры и разговоров с определенным налетом популизма партии не избежать. Она работает с людьми и должна отвечать на их запросы. А если вы отвечаете на вопросы, то так или иначе становитесь популистом. Здесь нужно находить какую-то грань для себя.

«Единая Россия» берет на себя ответственность за все, и для нее нет какой-то ключевой доминанты. Не с точки зрения идеологии, а с точки зрения направления. Если мы возьмем, например, деятельность оппозиционных партий, в том числе в рамках избирательных кампаний или за ее пределами, они всегда выбирают одну, доминантную тему и больше не обсуждают никаких проблем. Представители партии «ЕР» всегда стремятся ответить на вопросы широкого пласта населения. Но это либо происходит неубедительно, к сожалению, либо в этом и кроется одна из ошибок, которые приводят к невысоким результатам. Потому что на любого супергероя должен существовать суперантигерой. И вот партия должна определиться, какую сверхзадачу предстоящий период до 2021 года будет решать. Потому что нас ждет целая сеть муниципальных кампаний, они будут очень подвижные. В Нижнем Новгороде нас тоже ждет масса сюрпризов.