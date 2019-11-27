Руслан Станчев: «Никакого политического туризма в гордуме быть не должно»

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода снова вернулись к рассмотрению вопроса «О Положении о порядке возмещения депутату городской думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с командировками» - этот вопрос может быть включен в повестку декабрьского заседания думы. На заседании думской фракции партии «Единая Россия» во вторник, 26 ноября 2019 года, Руслан Станчев высказал свою позицию по данной проблеме и призвал коллег снять этот вопрос с обсуждения.

- На комиссии были рассмотрены детали и была озвучена сумма компенсации на одного депутата – 21 тысяча рублей. При этом подавляющее большинство депутатов гордумы – успешные бизнесмены, их декларация находится в открытом доступе, и я не думаю, что 21 тысяча рублей для них – неподъемная сумма. Если хотите быть ближе к избирателям – проголосуйте за оплату общего вагона или плацкарта. Но в целом лучше этот вопрос вообще снять и не возвращаться к нему, потому что никакого политического туризма в гордуме быть не должно. Я полностью поддерживаю мэра Нижнего Новгорода – не время и не место для принятия таких решений. Есть масса задач сегодня, надо заниматься делом. Такого рода решения ничего, кроме очередной порции негативного отношения к депутатскому корпусу Нижегородской области, не даст. Настоятельно прошу депутатов поддержать мое предложение снять этот вопрос и больше никогда к нему не возвращаться, - подчеркнул Руслан Станчев.