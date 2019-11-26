2019-11-26T17:53:40+03:00
Дом. Семья

«Спасите малышку!»: Черепаха вмерзла в лед на пруду в Сарове

Рептилию заметили в искусственном водоеме под названием Протяжка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Спасите малышку!»: Черепаха вмерзла в лед на пруду в Сарове. Фото: Затоновости Саров«Спасите малышку!»: Черепаха вмерзла в лед на пруду в Сарове. Фото: Затоновости Саров
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Весьма необычная для наших широт гостья попала в беду на пруду под названием Протяжка в городе Сарове Нижегородской области – там в лед вмерзла красноухая черепаха. Фотографию несчастной рептилии горожане выложили в социальной сети.

- В момент фотографирования она еще шевелилась! – написали местные жители. – Интернет говорит, что черепахи на одном вдохе могут прожить несколько дней. Но в любом случае, если ее стремительно не достать, она не выживет.

Самостоятельно вырезать черепашку изо льда у саровчан не получилось, и они обратились за помощью к экологам. Спасать малышку засобирались и неравнодушные подписчики сообщества «Затоновости Саров». Но вот найти ее пока не удалось.

- Черепаху не нашли. На пруду катаются машины, лед местами плохой и весь истерт шипами шин. Надо ехать с точными координатами, - посетовал Павел Круглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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