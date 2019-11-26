2019-11-26T17:54:40+03:00
Общество

Стало известно, на какие маршруты распределят новые автобусы в Нижнем Новгороде

200 новых автобусов планирует закупить городская администрация
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, на какие маршруты распределят новые автобусы в Нижнем Новгороде.Стало известно, на какие маршруты распределят новые автобусы в Нижнем Новгороде.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Всем нижегородцам, привыкшим часами дожидаться свой заветный автобус, придется отвыкать от этой пагубной привычки – совсем скоро автобусный парк Нижнего Новгорода пополнится двумя сотнями новеньких машин. «Комсомолка» выяснила, на какие маршруты они будут направлены.

- В этом году администрацией Нижнего Новгорода при поддержке областного правительства выделены средства на приобретение 200 низкопольных автобусов, - рассказали в МП «Нижегородпассажиравтотранс». – Первая партия из 56 автобусов к нам поступит в конце ноября – начале декабря.

К слову, в скором времени в Нижнем Новгороде пройдут еще два аукциона на закупку новых автобусов. 28 ноября будет разыгран лот на 70 машин, а 29 ноября – на 74 машины. Все эти автобусы должны пригнать в нижегородский автобусный парк 30 декабря. На линию они выйдут в начале 2020 года.

- Часть закупаемых автобусы мы направим на самые востребованные у жителей маршруты, а также на замену изношенных автобусов 2006-2007 года выпуска, - рассказали на предприятии. – Другая часть автобусов пойдет на поэтапное восстановление ранее отмененных маршрутов, среди которых А-58, А-80, А-32, А-20 и другие.

КОНКРЕТНО

На какие маршруты будет направлена первая партия автобусов?

• А-3, А-51, А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64, А-68, А-85, А-2, А-72, А-62, А-95, А-43

ИСТОЧНИК KP.RU

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