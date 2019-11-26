Два человека получили огнестрельные ранения на охоте в Нижегородской области

За минувшие выходные сразу двое нижегородских охотников получили огнестрельные ранения во время охоты на кабанов. Об этом сообщают в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

Один из несчастных случаев произошел в Дальнеконстантиновском районе во время коллективной охоты. Один из мужчин был ранен в живот, и сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Еще один несчастный случай зарегистрирован в Перевозском районе. Там охотник из города Кстово случайно ранил сам себя в ногу из своего же личного оружия, - сообщили в комитете госохотнадзора.

Сотрудники комитета напомнили охотникам основные правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием: не охотиться в состоянии опьянения, не стрелять в направлении людей или по неясно видимой цели, всегда обращаться с оружием так, будто оно заряжено и в любой момент может выстрелить, и не покидать заранее установленное место.

- Запрещается также охотиться ближе 200 метров от населенного пункта, стрелять вдоль линии стрелкой и по пернатой дичи, сидящей на проводах, а также организовывать загон диких животных с охотниками внутри загона, - добавили в комитете.