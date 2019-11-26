«Она с ним спит уже восемь месяцев»: Официантку деревенского кафе заподозрили в совращении 15-летнего парня

29-летняя Екатерина Викторова (имя героини изменено – прим. Ред.) в своем родном селе Кочетовка Нижегородской области человек довольно известный. Работающая официанткой в местном кафе она всегда была в центре внимания односельчан. Однако на днях она действительно прогремела на всю деревню.

- Утром 14 ноября к нам поступило заявление от жительницы села Кочетовка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Она утверждала, что ее 15-летний сын уже восемь месяцев состоит в интимной связи со взрослой женщиной.

О том, что у знакомой всем официантки могут быть такие наклонности никто раньше и представить не мог. Тем более что с личной жизнью у нее было все в порядке: муж, двое детей – в общем, как у всех. В последнее время, правда, ходили слухи, что они с мужем на грани развода. Да только до расторжения брака дело так и не дошло.

Теперь в любовных связях 29-летней жительницы села предстоит разбираться следствию.Фото: СОЦСЕТИ

- Честно говоря, я в эти обвинения не верю, призналась «Комсомолке» знакомая девушки Елена Родина (имя героини изменено – прим. Ред.) - Деревня есть деревня и люди здесь разные. Можно посмотреть не так, а на следующий день уже очень много нового о себе узнать. Работает она в кафе, у всех на виду, кому-то что-то не понравилось, не то сказала - и пожалуйста, жди новых «сказок» от нетрезвых сплетниц..

Впрочем, на сей раз дело зашло намного дальше обычных деревенских сплетен. В настоящее время результаты проверки уже переданы следователям.

- В ходе проверки было установлено, что 15-летний подросток на протяжении восьми месяцев неоднократно совершал половые акты с этой женщиной, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас результаты проверки переданы в следственный отдел. Пока уголовное дело не возбуждено, так как необходимо провести психофизиологические исследования сторон. Только после этого будет принято процессуальное решение.