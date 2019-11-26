Андрей Гнеушев: «Средняя зарплата врача должна составлять более 60 тысяч рублей»

В правительстве региона вы отвечаете за здравоохранение, образование и социальную политику. В советские времена такую должность назвали бы «расстрельной» — куда ни посмотри, везде ситуация тревожная. Тем не менее, вы везде успели себя зарекомендовать как эффективный чиновник, и, вероятно, есть позитивные изменения, особенно в контексте нацпроектов, о которых вы бы могли рассказать.

И «Здравоохранение», и «Образование», и «Демография» — это глобальные национальные проекты, рассчитанные до 2024 года включительно. Сейчас мы завершаем первый год — поэтому, как и на любом старте, определенные трудности существуют. Тем не менее мы работаем на конечный результат, и наша задача состоит прежде всего в том, чтобы этот результат был заметен жителям. Соответственно, речь идет не просто о вливании средств в социальную сферу, а о ее ощутимой модернизации.

Конечным результатом нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», как мы помним, должно стать увеличение средней продолжительности жизни населения. В принципе, она действительно растет — за последнее десятилетие этот показатель увеличился на девять лет, что, как мне кажется, весьма неплохой результат. Что делается для того, чтобы сохранить темпы роста?

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» стоит задача улучшить качество оказания медицинской помощи и повысить ее доступность — прежде всего, за счет модернизации первичного звена. Общение пациента со врачом начинается с похода в поликлинику, и как нам это видится, поликлиники должны быть бережливыми и хорошо оснащенными. До конца 2021 года по этому стандарту будут работать как минимум все детские медучреждения региона, причем в 25 из них он уже внедрен, а к концу 2024 года охват составит 100%. При этом нужно подчеркнуть, что смысл бережливых поликлиник состоит не в том, чтобы привести в порядок фасад, а в принципиально новом подходе к обслуживанию пациента.

Со стандартами и оборудованием все понятно, финансирование вроде как тоже есть. Основная проблема, как мне кажется, состоит в нехватке квалифицированных кадров — а пациенты зачастую склонны судить о всей больнице по работе отдельно взятого врача. По сути, медицинской школе нужна «ручная настройка» — решаема ли эта задача?

Разумеется, в медицине кадры решают все: на сегодняшний день, помимо федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», губернатор Глеб Никитин поручил внедрить региональные меры поддержки работников соцсферы — это касается прежде всего улучшения жилищных условий врачей, однако в программу включены и учителя, и соцработники, и кадры, занятые в спортивных организациях. Основной же нашей задачей является повышение зарплат бюджетникам — согласно указам президента, у врача она должна составлять 200% от средней по экономике, у медперсонала — 100%. Мы стараемся эти параметры выполнять.

То есть, средняя зарплата врача в Нижегородской области должна составлять более 60 тысяч рублей?

Совершенно верно.

Мы с вами уже вскользь затронули тему доступности медпомощи: разумеется, построить новые поликлиники и ФАПы в каждом районе за четыре года не сможет никто — не хватит ни времени, ни финансов. При этом неплохой альтернативой оказались «поезда здоровья», которые в Нижегородской области запустили полтора года назад: больница сама «приезжает» к тебе во двор, что особенно важно для людей старшего возраста, и всего за пару часов местные жители проходят полноценный медосмотр. Сколько таких комплексов нужно области, чтобы закрыть проблему с очередями в поликлиниках, и есть ли в бюджете средства на их закупку?

Проект «Поезда здоровья», который, кстати, является сугубо нижегородским, зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому со следующего года будут работать уже не два, а четыре комплекса. Важно, что в этих поездах работают не только врачи первичного звена, но и узкопрофильные специалисты, за счет чего услуга стала по-настоящему качественной.

В дальнейшем мы будем увеличивать объемы выездной медпомощи, поскольку это направление представляется нам верным. В этом году мы приобрели 23 комплекса, которые уже имеют конкретный профиль работы — среди них есть и мобильные ФАПы.

Фельдшерско-акушерские пункты — это поликлиника в миниатюре, я правильно понимаю?

Верно. За каждым из ФАПов закреплен врач или фельдшер, там можно получить первичное обследование или взять направление в случае, когда требуется узкоспециализированная помощь.

Сколько таких ФАПов не хватает в Нижегородской области на сегодняшний день? Проводились расчеты?

На самом деле, существующих ФАПов в целом достаточно, однако многие из них не содержатся надлежащим образом. Все эти проблемы отражены в государственной программе, на основании которой в каждом случае будет решаться вопрос о возможности реконструкции действующих учреждений либо необходимости строительства новых — с поправкой на перспективное территориальное планирование. Окончательно эта программа будет сформирована Минздравом к 1 июля 2020 года: мы свою региональную часть уже подготовили, нам известны проблемы каждого учреждения, и, я полагаю, с федеральной помощью будет проведена серьезная работа по их модернизации. В эту же программу заложены и те передвижные медицинские комплексы, которые мы приобретаем — параллельно мы будем оптимизировать график, чтобы они могли более четко и функционально выполнять свои обязанности.

Уже не первый год в Нижнем Новгороде обсуждается создание офисов врачей общей практики — они нужны в тех частях города, где число жителей не укладывается в норматив для строительства больницы. Много говорилось о том, что этой темой займется областное правительство. Когда это наконец-то произойдет?

Врачи общей практики относятся к первичному звену — соответственно, создание кабинетов для них будет предусмотрено программой, о которой говорилось чуть ранее. Как мне кажется, проблему можно решить за счет все тех же мобильных ФАПов и «поездов здоровья», которые работают в том числе и в районах Нижнего Новгорода.

Тем не менее, в каждом случае мы постараемся принять наиболее оптимальное для жителей решение — там, где это будет целесообразно, и где этого захотят жители, кабинеты врачей общей практики обязательно появятся. Как быстро появятся эти кабинеты — зависит от того, как будет сформирована программа: мы рассчитываем вести эту работу в 2020-2021 годах, но на экстренные запросы постараемся реагировать оперативно.