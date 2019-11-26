2019-11-26T15:36:03+03:00
Общество

«Хотела замуж, но не получилось»: Сбежавшая в Чечню нижегородка вернулась домой

Романтическая история получила неожиданное продолжение [фото, видео]
Василий КРОТОВ
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«Хотела замуж, но не получилось»: Сбежавшая в Чечню нижегородка вернулась домой.«Хотела замуж, но не получилось»: Сбежавшая в Чечню нижегородка вернулась домой.Фото: СОЦСЕТИ
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Громкая история исчезновения 20-летней нижегородки Камили Абдулкадировой за несколько дней проделала путь от «кавказской пленницы» до российских «Ромео и Джульетты». В ней есть все: таинственные похищения, открытые обращения и неожиданное возвращение – хоть фильм снимай!

«Ушла из дома и не вернулась»

- 21 ноября 20-летняя Камиля Абдулкадирова ушла из дома в селе Большое Рыбушкино Нижегородской области и пропала, - спустя два дня после исчезновения запестрели сообщениями социальные сети. – В момент исчезновения была одета в бежевый платок, темно-синее пальто и синее длинное платье. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении девушки, просим обратиться в полицию.

Село Большое Рыбушкино – большое только по названию. На самом деле здесь проживает меньше двух тысяч человек, почти все – татары, знающие друг друга с раннего детства. Куда здесь могла запропаститься молодая девушка, оставалось только догадываться. Тяжелее всего приходилось родственникам – домашняя и спокойная девочка сроду надолго не отлучалась из дома, а тут вдруг взяла и пропала. Однако долго искать девушку не пришлось. Пока нижегородцы охали и ахали, собираясь на поиски, Камиля неожиданно сама вышла на связь…из Чечни.

- Со мной все нормально, - успокоила девушка друзей и знакомых на своей странице в Instagram. – Не надо про меня думать плохо, я не какая-то гулящая девушка. Я вышла замуж за такого хорошего человека. И это главное!

«Кавказская пленница»

Откуда взялся этот хороший человек из Чечни, никто из родственников и слыхом не слыхал. Приехал ли таинственный незнакомец за своей возлюбленной прямо в Нижегородскую область или она сама добиралась до Кавказских гор – тоже было непонятно. Впрочем, в своем видеообращении девушка не выглядела ни изможденной, ни запуганной. Аккуратный белый платочек на голове, красивые белокурые волосы и огромные по-детски наивные голубые глаза. На вид ей и, правда, дашь не больше 13 лет – точь-в-точь маленькая девчушка с шоколадки «Аленка». Тем не менее, ее видеобращение родителей не успокоило.

- Мою дочь похитили, - сразу заявила мать девушки. – Ее удерживают насильно.

И хотя сама Камиля на «кавказскую пленницу» отнюдь не походила, из списка разыскиваемых в Нижегородской области ее исключать не стали. Более того, через СМИ мама девушки напрямую обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросила посодействовать возвращению ее дочери. Буквально на другой день с романтической историей было покончено.

«Ромео и Джульетта» по-русски

На следующее утро на странице Камили Абдулкадировой появилось новое видеообращение. Все та же белокурая девушка в белом платке рассказывает о своем грядущем возвращении домой. Вот только взгляд у нее уже потухший.

- Меня здесь никто насильно не держит. Меня никто не увез. Я сама навстречу пошла, - на ломанном русском объясняет девушка. - Я полюбила одного человека. Хотела выйти замуж за него. Но, к сожалению, не получилось у нас: возраст и родители мои очень против. И завтра моя мама приедет за мной.

На словах о грядущей разлуке с любимым голос нижегородской Джульетты предательски дрожит. Но она все-таки берет себя в руки и продолжает защищать своих новых чеченских родственников.

- Со мной все нормально - я жива, здорова, - рассказывает Камиля. - Пожалуйста, не надо распускать слухи про них, про чеченцев. Они очень хорошие, очень гостеприимный народ. Они меня приняли как уважаемого гостя и купили все, что я хотела. Меня никто здесь не обидел, наоборот уважают. Они уже привыкли ко мне, считают меня родной сестрой.

Впрочем, согласия родителей на свой брак девушке получить так и не удалось. Ни фотографии с новой семьей, ни многочисленные видеообращения действия так и не возымели.

- Я вернусь к своим родителям, так как не получилось здесь с замужеством, - заканчивает свое обращение девушка. – Я завтра улечу, билеты уже купили.

Как ее встретят на родине, пока непонятно. Пока все жители села упорно отказываются разговаривать о прославившейся на всю Россию землячке. Однако родители беглянки точно рады ее возвращению.

- С моей дочерью все хорошо, - заверил «Комсомолку» отец девушки Камил Абдулкадиров. – За ней в Чечню летала мать. Они уже вернулись.

Обращение Камили Абдулкадировой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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