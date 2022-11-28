Морозы до -15 градусов ударят в Нижнем Новгороде на этой неделе

Настоящая зима придёт в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Зима окончательно вступит в свои права на этой рабочей неделе – нижегородцев ждет холодная и пасмурная погода.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник с утра будет идти небольшой снег, но к обеду он поутихнет и осадков больше не будет. Температура воздуха днем будет колебаться от -7 до -9 градусов. Вечером и ночью столбики термометров покажут -12 градусов, которые будут ощущаться как -17 градусов. Скорость восточного ветра не превысит 3,6 метра в секунду.

Во вторник, 29 ноября, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -9 до -13 градусов. В ночь может пойти снег. Ветер в этот день ожидается тихий. Влажность воздуха составит 88-92%, а атмосферное давление – 771-772 миллиметра ртутного столба.

Утром в среду будет -14 градусов, днём и вечером прогнозируется -12 градусов. Снега в этот день не предвидится, но погода будет стоять пасмурная.

Четверг, 1 декабря, тоже будет морозным, но бесснежным днём. Утром ожидается до -14 градусов, которые, будут ощущаться как -18 градусов. К обеду станет чуть потеплее, столбики термометров покажут -12 градусов. Преимущественно восточный ветер достигнет 2,2 метра в секунду.

В пятницу днём на улице будет -9…-10 градусов, однако утром и ночью столбики термометров опустятся на пару градусов ниже. Снег не прогнозируется. Влажность воздуха составит 86-90%, а атмосферное давление – 769-770 миллиметров ртутного столба.

В субботу в Нижнем Новгороде с утра будет идти снег, однако к обеду он поутихнет и возобновится к вечеру. В первой половине дня столбики термометров будут показывать -11 градусов, а во второй половине дня станет холоднее ещё на два градуса.

В воскресенье целый день будет идти небольшой снег. Утром столбики термометров покажут -14…-15 градусов, а затем остановятся на отметке в -13 градусов. В этот день скорость ветра не превысит 2,5 метра в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!