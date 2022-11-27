Четыре сыночка и лапочка дочка: В день матери многодетная нижегородка раскрыла секреты семейного счастья

Все члены семьи увлекаются плаванием и музыкой. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

В нынешнее время завести больше, чем одного ребенка, решается не каждый, а если в семье всё же воспитывается двое, трое, а то и больше детей, то таких людей в обществе принимают за героев и никак иначе. Ну, а как ещё, когда многие сейчас отказываются от создания семьи, чтобы сосредоточиться на собственных желаниях и карьере? Однако все стереотипы об уставших многодетных мамочках, у которых не хватает времени на себя и они несчастливы в браке, рушит Дарья Филимонова из Нижнего Новгорода. В честь Дня матери она пообщалась с журналистом «Комсомолки» и раскрыла секреты семейного счастья.

Детишки с мамой. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

В их дружной семье как в октаве семь нот

Дарья и Иван в браке уже 12 лет, а связала их, прямо как в песне группы «Мираж», музыка. Познакомились супруги ещё в далёком 2008 году: Иван был бас-гитаристом в группе, а Дарья пришла к ним вокалисткой, тогда их любовная история и завертелась.

– Когда я выходила замуж, то не планировала стать многодетной матерью. На тот момент были другие планы на жизнь, но получилось так, как получилось, и я этому очень рада, – рассказывает нижегородка.

Всего в дружной семье растут и воспитываются пятеро детей. Варваре 11 лет, она старшая и единственная дочка в семье. Девочка занимается танцами, сольфеджио, ходит в хор и учиться играть на фортепиано. Василию 9 лет, он ходит в третий класс и занимается самбо, а также робототехникой. Мальчик очень добрый и нежный, а ещё может собирать лего хоть до самого утра. Семилетний Тихон – первоклассник, он любит заниматься рисованием. Мальчик сам по себе очень старательный и спокойный, во всем помогает маме. Льву 5 лет, он ходит на танцы и любит футбол, а самому младшему – Михаилу всего 3 года и он увлечён лепкой.

Всего в дружной семье растут и воспитываются пятеро детей. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

– А ещё на Рождество у нас в доме появилась замечательная кошка, которая уживается с таким большим количеством детей. Ребятишки её постоянно тискают и трогают, она очень ласковая. Никогда никого не кусает, не возникает и со всеми спит, – рассказывает Дарья.

Вопросы решает семейный совет

Все члены семьи увлекаются плаванием и музыкой. В свободные от уроков и кружков вечера Филимоновы либо играют в денди и настольные игры, либо устраиваются в гостиной для музыкального времяпрепровождения. Папа Иван достаёт гитару и начинает играть, а остальные поют.

– Детей заставить ничему нельзя, только на собственном примере мы можем показать им, к чему надо стремиться. Именно своими делами и взглядами на жизнь мы заряжаем детей и привлекаем их к полезным делам, – делится Дарья. – Как бы не было иногда тяжело всегда надо понимать, что есть семья, поддержка и опора. Чтобы не случилось у кого-то одного, он это не утаивает и открыто говорит. У нас есть как бы семейный совет, пускай не каждый вечер, но мы говорим о своих проблемах, о своих желаниях, о своих мечтах и планах на завтра. Также обсуждаем, чтобы хотели изменить в себе, в мире и в окружении. Так мы и стараемся вместе к общему знаменателю прийти. Никого наедине со своими проблемами мы не оставляем.

Счастливая семья. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

Главное – это поддержка мужа

Как признается сама нижегородка, растить пятерых детей ей вовсе не сложно, потому что она выполняет все те же самые дела, которыми занимается любая девушка и женщина. Правда, многодетная нижегородка встаёт пораньше, готовит побольше и чаще убирается, но с поддержкой мужа всё становится проще. Рядом с мужем Дарья во всем видит позитив и знает, что любая проблема решаема.

– Даже если дети разбили кружку, уронили горшок с цветком на это просто надо спокойно реагировать. Опять же вырабатывается стрессоустойчивость и можно сказать здоровый пофигизм, когда вот такие мелочи бытовые происходят. Это не значит, что ребёнку все простительно, но родителю важно правильно сформулировать свою мысль. Например, сказать: «Я злюсь не на тебя, а на пролитую кружку молока. Я просто огорчена, что ты не внимателен, но из-за этого я не перестаю меньше любить тебя», – делится своим опытом многодетная нижегородка.

Дарья и Иван в браке уже 12 лет. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

Конечно, иногда не обходится в семье и без наказаний. Многодетная мама использует простые, но эффективные методы: забирает у детей телефоны или выключает мультики. Следить за порядком в доме Дарье помогает старшая дочка Варвара, она и приготовить может, и стирку загрузить, и прибрать.

– Бабушки с дедушками у нас очень далеко, за 200 километров от города живут, поэтому мы без них разруливаем ситуации, – добавляет Дарья. – Однако бабушек и дедушек мы посещаем на Новый год, Пасху и другие праздники, а если приехать не можем, то присылаем им видео.

Многодетная нижегородка хочет открыть кондитерский бизнес

И хотя по образованию Дарья ветеринарный врач, по специальности работать она не стала, а теперь и вовсе планирует открыть свой бизнес в кондитерском деле. Женщина любит делать домашние тортики и пирожные, и хочет дальше развиваться в этом направлении.

Все пятеро детишек в семье Филимоновых абсолютно разные. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

– Пока мы за шестым не собираемся, поэтому хочется себя реализовать, так как очень много в голове планов. Идей много, но не хватает часов в сутках, чтобы все успеть. Я исхожу из своих возможностей, – объясняет нижегородка. – Кроме того, на всё это, конечно, нужны финансы, но с этим пока туго, ведь пособия мы получаем не все, ведь у нас есть квартира, машина и дача.

Вместе с мужем Дарья пишет музыку и песни, а ещё у неё есть наброски для гимна многодетных семей и мам. Нижегородка также ищет место для проведения «мама-слётов», где женщина могли бы поговорить, обсудить свои проблемы и поделиться переживаниями.

– Ещё я занимаюсь волонтёрской деятельностью по Приокскому району. Для малообеспеченных семей мы организовываем одежду и продукты питания, ищем подработку и устраиваем встречи с психологами. У всех ситуации разные, – делится Дарья.

С поддержкой мужа всё становится проще. Фото предоставлено Дарьей Филимоновой.

Каждому ребёнку нужно уделить время

Все пятеро детишек в семье Филимоновых абсолютно разные по своим характерам и темпераменту. Ребята то могут играть вместе, то вдруг рассориться, поэтому и шума от них всегда стоит много, благо соседи у семьи Филимоновых понимающие и никогда не жалуются.

– Каждому ребёнку надо уделить время, мне надо выделить минимум пять часов день для детей. С каждым ребёнком хотя бы час посидеть наедине, чтобы он понял, что каждый любим, интересен и индивидуален по-своему. Всё должно быть по силам, ведь кому-то и с одним ребенком тяжело, – объясняет многодетная мама.

Сейчас многодетная мама мечтает о том, чтобы вся семья вместе съездила в путешествие. В последний раз все вместе они отдыхали лишь в 2018 году и с тех пор детишки только по отдельности ездили в летние лагеря. Надеемся, что в ближайшее время желание нижегородки исполнится, а их семья продолжить жить счастливо и благополучно.

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