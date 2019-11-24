2019-11-24T21:06:33+03:00
Происшествия

Под Дзержинском обнаружили вмерзшее в озеро тело мужчины

Страшная находка была сделана в районе автозаправочной станции [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Под Дзержинском обнаружили вмерзшее в озеро тело мужчины. ФОТО: Дзержинское телевидение.Под Дзержинском обнаружили вмерзшее в озеро тело мужчины. ФОТО: Дзержинское телевидение.
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В районе автозаправочной станции на Чернореченской объездной дороге за Дзержинском было обнаружено вмерзшее в озеро тело неизвестного мужчины. Сейчас по факту произошедшей трагедии следователями проводится проверка.

Страшная находка была сделана в районе автозаправочной станции. ФОТО: Дзержинское телевидение.

Страшная находка была сделана в районе автозаправочной станции. ФОТО: Дзержинское телевидение.

- По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, - говорится в сообщении «Дзержинского телевидения». – В соответствии с рабочей версией событий, мужчина по неизвестным причинам заблудился или потерял ориентацию и замерз.

На вид мужчине около 50 лет. ФОТО: Дзержинское телевидение.

На вид мужчине около 50 лет. ФОТО: Дзержинское телевидение.

СПРАВКА

Приметы погибшего: на вид 45-50 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы седые.

В момент обнаружения был одет в черную болоньевую куртку, рубашку в черную и белую клетку, джинсы и черные летние ботинки.

Если вам что-то известно об обнаруженном человеке, просьба сообщить по телефону:

26-02-02, 25-02-02, КС 02 (102), или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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