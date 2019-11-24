Массовое ДТП около ЖК «Этажи»: Land Cruiser разворотил сразу восемь машин

Массовая авария произошла сегодня днем около жилого комплекса «Этажи» в Нижнем Новгороде – автомобиль Land Cruiser умудрился разворотить сразу восемь автомобилей. К счастью, в результате аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. Все эти машины были припаркованы возле жилого комплекса.

Поначалу в социальных сетях появилась информация о том, что в результате аварии помяты пять автомобилей. Но вскоре выяснилось, что пострадавших автомобилей куда больше - Land Cruiser умудрился за раз помять сразу восемь машин.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

- То ли перепутал педали, то ли был не трезв. Около ТЦ "Этажи" водитель «Ленд Крузера» повредил восемь автомобилей, - появились подробности в группе «ЧП. ДТП. Нижний Новгород».Пока официальных комментариев по факту данного происшествия от сотрудников ГИБДД не поступало