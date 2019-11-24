2019-11-24T17:06:15+03:00
Звезды

Олеся Судзиловская, Кирилл Зайцев и Максим Щеголев: Звезды российского кино съехались на кинофестиваль в Городец

Показ короткометражного кино пройдет в 20 районах Нижегородской области [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Звезды российского кино съехались на кинофестиваль в Городец. ФОТО: Кирилл Мартынов.Звезды российского кино съехались на кинофестиваль в Городец. ФОТО: Кирилл Мартынов.
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В Городце 23 ноября открылся первый «Городецкий кинофестиваль имени Святого Александра Невского». На этот фестиваль съехались известные российские артисты кино и телевидения.

- Мы долго выбирали площадку для проведения этого фестиваля короткометражных фильмов, - поделилась продюсер Городецкого кинофестиваля Екатерина Михайлова. Этим местом оказался прекрасный город Городец, тесно связанный с именем Александра Невского. Именно в честь его 800-летия и проводится это мероприятие.

Показ фильмов пройдет на 20 площадках. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Показ фильмов пройдет на 20 площадках. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Ради этого фестиваля в Нижегородскую область приехали многие звезды российского кино, среди которых Олеся Судзиловская, Кирилл Зайцев, Максим Щеголев, Ольга Кузьмина, Александр Асташенок, Наталия Лесниковская, Павел Баршак. Организаторы надеются, что в перспективе этот фестиваль станет кузницей молодых талантов и откроет начинающим авторам двери в большой кинематограф.

Фестиваль короткометражного кино в Нижегородской области проходит впервые. ФОТО: Кирилл Мартынов

Фестиваль короткометражного кино в Нижегородской области проходит впервые. ФОТО: Кирилл Мартынов

Из 450 поданных на участие в фестивале заявок в конкурсную программу кинофестиваля были отобраны и включены 20 лучших короткометражных фильмов для семейного просмотра. Все они были сняты в 2018-2019 годах. Помимо Городца показ фильмов проходит в 20 районах Нижегородской области, в том числе в Большом Болдине, Починках, Ветлуге, Ковернино и других районных центрах. В Нижнем Новгороде эти фильмы можно увидеть в кинотеатре «Орлёнок». К слову, сами зрители тоже могут голосовать – лучший, по их мнению, фильм ожидает приз зрительских симпатий.

Ради этого фестиваль в Городец съехались звезды кино. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Ради этого фестиваль в Городец съехались звезды кино. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- За последние полгода в Нижегородской области было проведено сразу несколько крупных кинофестивалей, - напомнила заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова. - Помимо проведения событийных мероприятий мы развиваем и материальную базу в этой сфере. В этом году в рамках федеральной программы Фонда кино у нас в области открываются ещё два новых кинозала - в Выксе и Навашине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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