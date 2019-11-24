2019-11-24T15:45:10+03:00
Происшествия

«Нижний Новгород» – «Факел» 2:0: Фанаты избили воронежских футболистов после проигрыша нижегородцам

Потасовкой закончился заключительный матч между нижегородским и воронежским клубами [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Нижний Новгород» – «Факел» 2:0: Фанаты избили воронежских футболистов после проигрыша нижегородцам. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"«Нижний Новгород» – «Факел» 2:0: Фанаты избили воронежских футболистов после проигрыша нижегородцам. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"
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Дважды оказались побиты на собственном поле 24 ноября футболисты воронежского клуба «Факел». Сначала они всухую проиграли футбольному клубу «Нижний Новгород», а потом им досталось от собственных фанатов.

- В заключительном матче 2019 года «Нижний Новгород» в Воронеже забил два безответных мяча в ворота местного «Факела», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Нижний Новгород». -

Матч проходил при минусовой температуре на основательно подмерзшем поле воронежского стадиона. Уже на 10 минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но не смогли его реализовать. После этого инициативой завладели нижегородцы. Уже во втором тайме гости реализовали все свои моменты. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу в пользу нижегородцев.

Потасовкой закончился заключительный матч между нижегородским и воронежским клубами. ФОТО: Группа «Ultras Action»

Потасовкой закончился заключительный матч между нижегородским и воронежским клубами. ФОТО: Группа «Ultras Action»

Однако воронежских фанатов такой итог не устроил. Чтобы проучить своих футболистов, они выскочили на футбольное поле и принялись избивать спортсменов. Скандальное видео было опубликовано в группе «Ultras Action».

- Уровень безопасности - комиссар Жебер, - прокомментировал потасовку Константин Громов.

- Сколько можно терпеть этот позор, вот и лопнуло терпение, - уверен Константин Стуров.

- Там фанаты больше получили, чем игроки, - поделился своими впечатлениями Данил Палий.

Как сообщили в воронежской полиции, один из зачинщиков потасовки был задержан. Решение по нему еще не принято. Сами футболисты на официальной странице клуба никак не прокомментировали скандальный инцидент.

Фанаты избили воронежских футболистов после проигрыша нижегородцам.Видео: Ultras Action

ИСТОЧНИК KP.RU

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