2019-11-24T13:19:32+03:00
Происшествия

«За рулем был подросток»: В страшной аварии под Нижним Новгородом погиб один человек и четверо пострадали

Трагедия произошла в Кулебакском районе [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«За рулем был подросток»: В страшной аварии под Нижним Новгородом погиб один человек и четверо пострадали«За рулем был подросток»: В страшной аварии под Нижним Новгородом погиб один человек и четверо пострадалиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Страшная авария произошла этим утром в Кулебакском районе Нижегородской области – там на 211 километре автодороги Владимир-Арзамас опрокинулся в кювет легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение в ЦУКС регионального ГУ МЧС поступило в 6:25 24 ноября, - говорится в сообщении. – В результате аварии пострадали четыре человека. Еще один пассажир автомобиля погиб. Скончался он в карете скорой медицинской помощи.

В работах по ликвидации последствий аварии были задействованы семь человек и две единицы техники. Благодаря действиям спасателей из автомобиля были извлечены все пострадавшие. Сейчас они доставлены в больницу. Тем временем к расследованию причин трагедии подключились следователи.

- Сейчас следователи ОВД и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, произошедшей этим утром, - говорится в сообщении. – По предварительным данным, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний подросток, у которого не было прав. Он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии погиб пассажир автомобиля. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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