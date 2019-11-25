Роман Любарский будет отвечать в «Единой России» за выборы по всей стране

Министр внутренней и региональной политики Нижегородской области Роман Любарский 22 ноября покинул свой пост по собственному желанию. Причиной увольнения стал переход Любарского на новую работу в Москву.

На XIX съезде «Единой России» 23 ноября было принято решение о введении новой должности заместителя руководителя центрального исполкома партии, которую и займет Роман Любарский. Он возглавит Проектный офис по проведению выборов, то есть фактически будет курировать выборы по всей стране. В ведении Любарского будет сразу три структуры: Управление проектной деятельности, Управление информации и массовых коммуникаций и Политическое управление.

С повышением Любарского поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Я очень рад за то, что Роман сделал такой шаг в карьере. Надеюсь, что лучшие нижегородские практики и наработки помогут партии в целом, и это высокая оценка того, как мы работали, - подчеркнул в ответе на вопрос корреспондента «Комсомольской правды – Нижний Новгород» Глеб Никитин.

Напомним, что Роман Любарский до прихода в правительство Нижегородской области в 2016 году уже имел большой опыт политической работы. В 2008-2099 годах он работал в нижегородском отделении «Единой России», после чего отправился в Москву в центральный исполком партии, где занимал должность заместителя и курировал региональную работу.

С 2012 года Роман Любарский работал в полпредстве Приволжского федерального округа – в должности главного советника департамента по вопросам внутренней политики, начальника департамента информационно-аналитического и правового обеспечения и федерального инспектора по Республике Мордовия.

С 2016 года Любарский работает министром внутренней политики Нижегородской области. В регионе он запомнится как автор рабочей политической системы, эффективно прошедшей сложные выборы практически всех уровней – от выборов в органы местного самоуправления до выборов губернатора, депутатов Госдумы и президента.

Как рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, именно Роман Любарский был инициатором ключевых для развития муниципалитетов проектов: программа поддержки местных инициатив, вывод на новый уровень так полюбившихся в районах «Поездов здоровья», создания нового формата определения гражданами приоритетов развития городской среды, который исключает попытки глав муниципальных образований «подвести» мнение людей под своё видение и многих других.

- Считаю, что уход Романа - это профессиональная потеря для Нижегородской области. Но в тоже время, дополнительная возможность для развития региона! – отметила Щетинина. - Уверена, что и лучшие практики Нижегородской области смогут принести конкретную пользу другим областям и республикам.

Стоит отметить, что положительный опыт Романа Любарского в Нижегородской области не раз был отмечен экспертами. Так, он регулярно входил в ТОП-10 кураторов внутренней политики среди своих коллег в «Индексе власти» от «Давыдов.Индекс».