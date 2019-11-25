«Думал так только в кино!»: «Паровозик» из пяти машин собрала автоледи на улице Ярошенко

Массовая авария произошла в эти выходные на улице Ярошенко в Московском районе Нижнего Новгорода – там остановившийся на светофоре автомобиль собрал за собой целый «паровозик» из пяти машин. К счастью, никто в результате этой аварии никто не получил серьезных травм.

- При мне было, с супругой ехали. Стояли перед первой аварийной машиной. Стояли на красном. Вдруг грохот, в салоне слышно было, - поделился в группе «ЧП. ДТП. Нижний Новгород» очевидец происшествия Юрий Белов. - Смотрю в зеркало - джип подпрыгнул сзади. В результате, пять машин: задним досталось неплохо, которая в джип влетела, вроде как на списание. Её подтолкнула девушка на иномарке - видимо скорость была, или педали попутала. Вроде целы все, ребёнок кричал сильно, испугался.

К счастью, в результате аварии серьезных травм никто не получил. ФОТО: "ЧП. ДТП. Нижний Новгород".

- Проезжал мимо - карусель прикольная, - поделился впечатлениями другой очевидец аварии Денис Быкадоров. – Думал так только в кино! Тачка, в которую первый удар был, на половину нырнула под вторую.

- Первая притормозила у пешеходного перехода, остальные спокойно остановились, - рассказал подробности Marafilm Nn - Подъехала бэха и собрала всех в кучу. Все без травм, дитя немного плакало. Что самое интересное - бэха уехала своим ходом с немного разбитым бампером, две предыдущие корейцы с очень сильными повреждениями. Внимательнее к выбору авто!

Впрочем, вопреки рассказам очевидцев, совсем без пострадавших не обошлось.

- В 11:35 23 ноября в районе дома № 5а по улице Ярошенко 33-летняя женщина-водитель автомобиля BMW не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась сразу с четырьмя автомобилями, среди которых KIA Rio, SsangYong, ВАЗ и Hyundai, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - В результате аварии 31-летний водитель KIA Rio получил сотрясение головного мозга. Он самостоятельно обратился в травмпункт и сейчас уже отпущен.