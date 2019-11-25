«Проверь толщину льда!»: Нижегородцы устроили массовые покатушки на тонком льду Щелоковского хутора

Первые морозные выходные в Нижнем Новгороде выдались на редкость спортивными – на первом тонком льду Щелоковского хутора нижегородцы устроили массовые покатушки на коньках. Причем с одинаковым азартом в этом приняли участие и взрослые, и дети.

- Хотелось сегодня успеть встретить рассвет, но не успели, - сокрушалась в социальной сети Instagram fussycluck. - Закат тоже ухватила только с балкона. А и тот, и другой были очаровательны. Но у меня было прекрасное утро!

На лед выходили и дети, и взрослые. ФОТО: Без цензуры.

- Хотела попасть на Щелчок утром, но не получилось. Поехала неожиданно вечером, - поделилась впечатлениями nastasia_makarycheva. - Так там хорошо в это время. Ноябрь - хороший месяц. И еще у меня самая прекрасная дочь.

Нижегородцев, испробовавших лед в эти выходные, оказалось так много, что это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Причем не все горожане поддержали такой экстрим.

nastasia_makarycheva Хотела попасть на Щелчок утром, но не получилось. Поехала неожиданно вечером. Так там хорошо в это время. Ноябрь - хороший месяц. И еще у меня самая прекрасная дочь. #докдокдок #docdocdoc #documentary #photojournalism #everydayeverywhere #everydayrussia #nn #bildinside

- Кошмар, ещё и ребёнка на лёд вытащили, - возмутилась Ирина Безроднова.

- Взрослый пойдёт под лёд, и автоматом ребёнок провалится, - уверен Vas Kel. - Только в зимней воде подобраться к ребёнку, тем более нырнуть за ним, ну ооочень не просто. Так пренебрегать может только человек с мыслями «ааа, ещё родим»!

- Муж уже рыбы на ловил на уху, вкуууууусно! – возразила им Мария Тванкова.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МЧС России по Нижегородской области:

fussycluck Хотелось сегодня успеть встретить рассвет , но не успели. Закат тоже ухватила только с балкона. А и тот, и другой были очаровательны. Но у меня было прекрасное утро! @irina.a.nizamova , я прям очень рада, что вчера перед сном увидела твой пост про Щелчок . Мы ездили с утра, на озёрах тут и там были рассыпаны рыбаки и люди на коньках. А ещё на льду был человек на лыжах и человек на велосипеде. И закаленные моржы на втором озере. Интересно! #катьнаседка #катьвдекрете #мамадвух #чебупашкаму #севастаршенький #мирамладшенькая #здесьбылитамбудем #местовнн #щелковскийхутор #щелчок #моеразноцветье

- Не подвергайте свою жизнь опасности – не выходите на первый лед. Льда на многих водоемах области ещё нет! Даже на озерах, где лед начинает образовываться, он еще не достиг необходимой прочности, при которой он может выдержать вес человека. Безопасным можно считать лед толщиной 15 см при условии, что морозная погода будет сохраняться как минимум в течение недели. Если среди ваших родственников и знакомых есть такие отчаянные рыбаки, убедите их в том, что их жизнь гораздо важнее улова и подобного опасного времяпрепровождения. Особое внимание уделите детям, расскажите им об опасности выхода на непрочный лёд.