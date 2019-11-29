Торговая марка Centrum: Незаменимый помощник в учебе, поездках, путешествиях и прогулках

Торговая марка Centrum крупный производитель школьного и офисного ассортимента, а также товаров для детского творчества. Более 20 лет компания радует своих клиентов интересной и актуальной продукцией в 32 странах мира. Немецкий бренд Centrum хорошо известен как в России, так и в Европе.

Centrum является постоянным участником всех главных профильных выставок, где своевременно старается показать новую продукцию. С 2009 года Centrum активно продвигает лицензионную продукцию. Проведение мастер классов, достаточный ассортимент и проводимая политика компании, позволили прочно занять соответствующую долю этого рынка. Сейчас в портфеле компании хорошо известные, популярные бренды: «Фиксики», «Троли», «Холодное сердце», «Hot Wheels», «My Little Pony», «Enchantimals». В основном в лицензионных коллекциях выпускается школьная канцелярия и текстиль, а также товары для детского творчества.

Фото: Centrum

Фото: Centrum

Хочется отметить нелицензионную школьную продукцию, а именно коллекцию шариковых и гелевых ручек «Fancy». Разнообразие моделей, оформленных в оригинальных исполнениях, вызвали большую заинтересованность, что говорит об актуальности данного направления на Российском рынке, и спросе на нестандартную письменную продукцию. Необычный формат, привычных письменных принадлежностей однозначно привлекает к себе массу внимания со стороны окружающих. Это отличная возможность оригинально поздравить или просто порадовать детей, однокурсников, одноклассников и друзей. В ассортименте интересные и разнообразные ручки самых различных форм и цветовых решений. Привлекательные внешние дизайны, еще не все положительные характеристики данной коллекции. Шариковые и гелевые ручки хорошо справляются со своими основными задачами, обладая всеми необходимыми характеристиками для комфортного и исправного письма.

Фото: Centrum

Текстильная продукция широка и разнообразна. Школьные каркасные рюкзаки классической наиболее удобной и популярной формы для учащихся начальных классов представлены в широком разнообразии дизайнов для мальчиков и девочек. Конструкция моделей соответствует всем заявленным требованиям, а высококачественные материалы гарантируют надежность и длительный срок эксплуатации. Разнообразие вариаций принтов позволит подобрать рюкзак под любой стиль.

Молодежные коллекции рюкзаков изготовлены с учетом всех современных тенденций. Модели станут незаменимым спутником в учебе, поездках, путешествиях и прогулках.

Фото: Centrum

В нашем ассортименте представлены мешки для обуви, пеналы, различные по формам и рюкзаки в аналогичных дизайнах, благодаря чему можно собрать полноценный набор в одном стиле.Красочные упаковки, яркое исполнение продукции привлекает внимание, выглядит оригинально и актуально.

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