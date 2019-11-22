В Нижнем Новгороде появилась первая спаниель-библиотекарь

Придя вечером в библиотеку имени Бианки в Автозаводском районе, маленькие читатели глазам своим не поверили – вместо унылой тети в очках их встретила добродушная спаниель с книжным именем Каштанка. Лохматый сотрудник радостно вилял хвостом при виде юных посетителей и с порога лез обниматься.

Даже имя у библиотекаря книжное - Каштанка.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Конечно, Каштанка нам очень понравилась, - в один голос уверяет детвора. – Теперь мы сюда будем приходить не только за книжками, но и чтобы с ней повидаться. Она такая милаха!

В ряды библиотечных сотрудников Каштанка (или просто Каша для своих – прим. Ред.) попала совершенно случайно.

Всем маленьким читателям новый сотрудник пришелся весьма по вкусу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У нас в библиотеке была объявлена благотворительная акция «Щедрый вторник», где мы собираем корм для бездомных животных из приюта «Сострадание», - рассказывает сотрудник библиотеки Елена Колпакова. – Вот я и подумала, что ребятам было неплохо познакомиться с собаками поближе. Увидеть, что это очень добрые и отзывчивые существа.

Долго искать кандидатуру на вакантное место лохматого библиотекаря не пришлось – как-никак у Каштанки за плечами весьма приличный стаж. Вот уже пять лет она ходит с хозяйкой в библиотеку, как на работу.

Вместе с хозяйкой Каштанка посещает библиотеку уже пять лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Так получается, что сразу после школы я иду выгуливать Каштанку, - рассказывает хозяйка спаниеля десятиклассница Полина. – А по дороге мы то и дело заходим в библиотеку. Я очень люблю читать. И Каша от меня не отстает – вечно усаживается рядом и внимательно заглядывает в книжку.

После занятия детвора осталась изучать раскраски с собаками.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пока Каштанка работает в библиотеке внештатно, так сказать – на испытательном сроке. Однако без зарплаты лохматый сотрудник не останется. В библиотеке уже пообещали порадовать ее сладкими косточками.

- Если так пойдет и дальше, то мы сделаем занятия с Каштанкой регулярными, - уверена Елена Колпакова. – Особенно важно это для наших самых маленьких читателей-дошколят.

Благодаря благотворительной акции сотрудникам библиотеки удалось собрать корм для бездомных животных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Сбор корма для животных и птиц в нижегородской библиотеке имени Бианки продлится с 19 ноября по 3 декабря. Для пернатых собирают зерно, просто и не жареные семечки, а для кошек и собак – влажный и сухой корм.