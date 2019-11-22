2019-11-22T16:14:03+03:00
Общество

IX Спартакиада завершилась в Арзамасе

Лидером по итогам девяти этапов стал АПЗ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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IX Спартакиада завершилась в АрзамасеIX Спартакиада завершилась в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В Арзамасе завершилась IX Спартакиада среди трудовых коллективов. И, по предварительным итогам, Арзамасский приборостроительный завод стал лидером по сумме баллов всех этапов, сообщает пресс-служба предприятия.

Заключительный девятый этап Спартакиады – соревнования по настольному теннису – прошел в спортивном зале Арзамасского политехнического колледжа им. Новикова. Команда АПЗ заняла третье место. Серебро выиграли теннисисты «Темп-Авиа», золото – у АМЗ.

В общем зачете команда АПЗ с большим отрывом – в 100 очков – опередила ближайших соперников. Такой результат зафиксирован впервые за всю историю проведения Спартакиады.

На оперативном совещании профсоюзных лидеров председатель ППО АПЗ Александр Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев поблагодарили приборостроителей, принявших участие в городской Спартакиаде, выразив надежду, что в следующие годы спортивное лидерство завода среди других предприятий города будет сохранено.

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