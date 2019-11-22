Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 года

64-летняя модель из Петербурга Валентина ЯСЕНЬ: Я всегда считала, что стыдно быть несчастливым

Пенсионерка из Северной столицы еще несколько лет назад мыла полы в аптеке, а сейчас она звезда в мире моды и известные бренды стремятся заключить с ней контракт