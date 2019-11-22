2019-11-22T16:07:56+03:00
Общество

Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 года

Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 годаОпубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 годаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Опубликованы социально-экономические показатели АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за 9 месяцев 2019 года. Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Финансово-экономические показатели

товарный выпуск – 9,1 млрд руб. (102%);

выручка – 8,89 млрд руб. (100,7%);

прибыль от продаж – 1,38 млрд руб. (88,3%);

чистая прибыль – 640,8 млн руб. (103,1%).

Трудовые показатели

среднесписочная численность персонала – 6335 чел. (96,7%);

среднемесячная заработная плата - 38 203 руб. (105,9%);

производительность труда (по товарному выпуску) - 1,44 млн руб. на одного работника (105,5%).

Сумма налогов, уплаченных в бюджеты

федеральный – 713,02 млн руб.;

областной (в т.ч. налоги ПД г. Рязани) – 409,96 млн руб.;

местный – 58,28 млн руб.

Отчисления во внебюджетные фонды – 668,17 млн руб.

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