Опубликованы социально-экономические показатели АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 года
Опубликованы социально-экономические показатели АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за 9 месяцев 2019 года. Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба предприятия.
Финансово-экономические показатели
товарный выпуск – 9,1 млрд руб. (102%);
выручка – 8,89 млрд руб. (100,7%);
прибыль от продаж – 1,38 млрд руб. (88,3%);
чистая прибыль – 640,8 млн руб. (103,1%).
Трудовые показатели
среднесписочная численность персонала – 6335 чел. (96,7%);
среднемесячная заработная плата - 38 203 руб. (105,9%);
производительность труда (по товарному выпуску) - 1,44 млн руб. на одного работника (105,5%).
Сумма налогов, уплаченных в бюджеты
федеральный – 713,02 млн руб.;
областной (в т.ч. налоги ПД г. Рязани) – 409,96 млн руб.;
местный – 58,28 млн руб.
Отчисления во внебюджетные фонды – 668,17 млн руб.