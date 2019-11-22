АПЗ стал победителем конкурса «Нижегородская марка качества»

Арзамасский приборостроительный завод признан победителем конкурса «Нижегородская марка качества». По данным пресс-службы предприятия, дипломом I степени в номинации «Промышленные товары для населения» удостоен электрокотел «РЭКО 24ПМ».

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню качества. Такой конкурс в Нижегородской области прошел впервые. За «марку качества» боролись 36 региональных предприятий, а награды победителям вручил глава региона Глеб Никитин.

– Большинство из нас помнят советский знак качества, – сказал губернатор. – Не так давно Минпромторг России в тесном контакте с Росстандартом начал работу по возрождению уже российского знака качества. Этот вопрос имеет огромное значение в масштабах страны. Можно с гордостью сказать, что качество нижегородской продукции на высоте. Об этом свидетельствует участие региональных предприятий в Национальной системе сертификации.

«Нижегородская марка качества» – это свидетельство того, что товар соответствует повышенным требованиям и прошел все необходимые испытания. Производители, таким образом, смогут повысить доверие потребителей, что положительно скажется на экономике региона в целом.

Победители «Нижегородской марки качества» смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для потребителей этот знак будет служить символом проверенных и качественных услуг и продукции.