2019-11-22T16:01:27+03:00
Общество

АПЗ стал победителем конкурса «Нижегородская марка качества»

Дипломом I степени удостоен электрокотел «РЭКО 24ПМ»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ стал победителем конкурса «Нижегородская марка качества»АПЗ стал победителем конкурса «Нижегородская марка качества»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский приборостроительный завод признан победителем конкурса «Нижегородская марка качества». По данным пресс-службы предприятия, дипломом I степени в номинации «Промышленные товары для населения» удостоен электрокотел «РЭКО 24ПМ».

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню качества. Такой конкурс в Нижегородской области прошел впервые. За «марку качества» боролись 36 региональных предприятий, а награды победителям вручил глава региона Глеб Никитин.

– Большинство из нас помнят советский знак качества, – сказал губернатор. – Не так давно Минпромторг России в тесном контакте с Росстандартом начал работу по возрождению уже российского знака качества. Этот вопрос имеет огромное значение в масштабах страны. Можно с гордостью сказать, что качество нижегородской продукции на высоте. Об этом свидетельствует участие региональных предприятий в Национальной системе сертификации.

«Нижегородская марка качества» – это свидетельство того, что товар соответствует повышенным требованиям и прошел все необходимые испытания. Производители, таким образом, смогут повысить доверие потребителей, что положительно скажется на экономике региона в целом.

Победители «Нижегородской марки качества» смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для потребителей этот знак будет служить символом проверенных и качественных услуг и продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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