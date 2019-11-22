2019-11-22T15:56:45+03:00
Общество

«Каждый цех – свои нюансы, не скучно ни капельки»: ведущий бухгалтер АПЗ Лариса Храмова поделилась секретами профессии

В этом году Лариса Храмова получила Почетную грамоту Минпромторга РФ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Каждый цех – свои нюансы, не скучно ни капельки»: ведущий бухгалтер АПЗ Лариса Храмова поделилась секретами профессии«Каждый цех – свои нюансы, не скучно ни капельки»: ведущий бухгалтер АПЗ Лариса Храмова поделилась секретами профессииФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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21 ноября в России отмечается День бухгалтера. Накануне праздника рассказом о буднях представителей этой профессии поделилась Лариса Храмова – ведущий бухгалтер центральной бухгалтерии АО «АПЗ», которая трудится на предприятии уже почти 30 лет. В этом году она награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– Стать бухгалтером хотела со старших классов, – признается Лариса Храмова. – Решение приняла сама. Никто из родственников в этой профессии не замечен. Решила и сделала: окончила кооперативный техникум по специальности, в 1990 году пришла на завод. Сначала была рядовым бухгалтером, со временем стала ведущим. За 30 лет ни разу не пожалела о своем выборе, люблю работу.

Зарплату на АПЗ получают дважды в месяц. Но за двумя этими приятными днями стоят месяцы кропотливой, точной и выверенной работы бухгалтеров.

– В нашем деле нет такого – сделал, передохнул. Процесс не прекращается. Кроме начисления заработной платы, есть масса других дел. В этом месяце, например, много заявок на архивные справки для начисления и перерасчета пенсий. Чтобы подготовить справку, необходимо в архиве, где в течение 75 лет хранятся лицевые счета каждого работника завода, «выбирать» заработную плату. Кроме того, надо успеть помочь людям, приходящим за разъяснениями и консультациями, - делится Лариса Храмова.

За три десятилетия Лариса Храмова начисляла зарплаты, которые заводчане получали и в советских, и в российских рублях 90-х годов, и в современной отечественной валюте. Поменялась за это время и сама организация бухгалтерского труда.

В ведомстве Ларисы Александровны – начисление зарплат, премий, надбавок, отпускных, расчет оплаты больничных листов сотрудникам трех цехов: №№16, 42, 53. Это почти 700 человек, и табельный номер каждого она помнит наизусть. Многих заводчан узнает по голосу в трубке телефона.

– Кому-то может показаться, что работа у нас монотонная. Цифры, цифры... Но это не так. Каждый цех – это свои нюансы, тарифы, расчеты. Не скучно ни капельки.

Почетная грамота Минпрома – первая награда такого уровня для Ларисы Александровны.

– Приятно получать такую высокую оценку. Но ведь отлично работает весь коллектив ЦБ во главе с главным бухгалтером. Почти все трудятся здесь не один десяток лет. Грамотные специалисты, все заслуживают награды и самой высокой оценки труда, чего и желаю коллегам в наш профессиональный праздник.

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