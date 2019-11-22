Турнир «АПЗ_IQ_open-2019» состоялся в Арзамасе

II Открытый турнир по интеллектуальным играм «АПЗ_IQ_open-2019», посвященный 85-летию Профавиа, состоялся в пансионате «Морозовский» под Арзамасом. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В битве умов приняли участие команды компаний «Гидромаш», «Сокол», «Теплообменник» из Нижнего Новгорода, «Восход» и «Гидроагрегат» из Павлова, а также АПЗ и «Темп-Авиа» из Арзамаса. Кроме того, впервые участниками мероприятия стали представители ПАО «ГАЗ».

– Приятно видеть на арзамасской земле нижегородцев и павловчан. Отрадно, что сегодня на турнире гости с ГАЗа. Молодежь является фундаментом профсоюза. Будущее профсоюзной организации, ее развитие зависят от нас с вами, от энергичных и креативных молодых людей. Такие мероприятия, как брейн-ринг, которые помогают нам объединяться, общаться, – важны и дорогого стоят. Уверен, что это не последнее наше областное мероприятие, когда мы сможем собраться в такой дружеской и творческой обстановке, - обратился к участникам председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

Темой игры был юбилей Профавиа, поэтому вопросы касались истории профсоюзов, охраны труда, авиации, профессиональных знаний сотрудников промышленных предприятий.

Первым испытанием для команд стал «Интеллектуальный дартс». От броска зависело и количество очков, и категория сложности вопроса. Соответственно, в итоге выигрывали и самые меткие, и самые эрудированные.

Второй командной задачей был «Гиперкуб». Здесь, кроме знаний, важно было угадать с бланком, где каждый цвет подразумевал отдельную систему оценки ответов.

По итогам двух зачетных этапов в финал вышли три лидирующие команды. За столы с кнопками и лампами сели АПЗ, «Сокол» и «Гидроагрегат». В розыгрыше – 12 вопросов. Перед последним заданием – ничья. Но приборостроители, играющие, к слову, в меньшинстве, продуктивно обсудили вопрос и дали совершенно точный ответ, тем самым завоевав победу. Серебро интеллектуального турнира у «Сокола», бронза – у «Гидроагрегата».

В перерывах между зачетными играми проверили знания капитанов команд и зрителей. Все команды получили памятные подарки и грамоты за участие, а призеры и победители, кроме этого, – денежные призы от областного профсоюзного комитета. Символ интеллектуальных игр всех времен и народов – мудрая сова – «полетела» на АПЗ.