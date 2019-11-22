2019-11-22T15:43:14+03:00
Общество

Турнир «АПЗ_IQ_open-2019» состоялся в Арзамасе

Мероприятие было посвящено 85-летию Профавиа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Турнир «АПЗ_IQ_open-2019» состоялся в АрзамасеТурнир «АПЗ_IQ_open-2019» состоялся в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

II Открытый турнир по интеллектуальным играм «АПЗ_IQ_open-2019», посвященный 85-летию Профавиа, состоялся в пансионате «Морозовский» под Арзамасом. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В битве умов приняли участие команды компаний «Гидромаш», «Сокол», «Теплообменник» из Нижнего Новгорода, «Восход» и «Гидроагрегат» из Павлова, а также АПЗ и «Темп-Авиа» из Арзамаса. Кроме того, впервые участниками мероприятия стали представители ПАО «ГАЗ».

– Приятно видеть на арзамасской земле нижегородцев и павловчан. Отрадно, что сегодня на турнире гости с ГАЗа. Молодежь является фундаментом профсоюза. Будущее профсоюзной организации, ее развитие зависят от нас с вами, от энергичных и креативных молодых людей. Такие мероприятия, как брейн-ринг, которые помогают нам объединяться, общаться, – важны и дорогого стоят. Уверен, что это не последнее наше областное мероприятие, когда мы сможем собраться в такой дружеской и творческой обстановке, - обратился к участникам председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

Темой игры был юбилей Профавиа, поэтому вопросы касались истории профсоюзов, охраны труда, авиации, профессиональных знаний сотрудников промышленных предприятий.

Первым испытанием для команд стал «Интеллектуальный дартс». От броска зависело и количество очков, и категория сложности вопроса. Соответственно, в итоге выигрывали и самые меткие, и самые эрудированные.

Второй командной задачей был «Гиперкуб». Здесь, кроме знаний, важно было угадать с бланком, где каждый цвет подразумевал отдельную систему оценки ответов.

По итогам двух зачетных этапов в финал вышли три лидирующие команды. За столы с кнопками и лампами сели АПЗ, «Сокол» и «Гидроагрегат». В розыгрыше – 12 вопросов. Перед последним заданием – ничья. Но приборостроители, играющие, к слову, в меньшинстве, продуктивно обсудили вопрос и дали совершенно точный ответ, тем самым завоевав победу. Серебро интеллектуального турнира у «Сокола», бронза – у «Гидроагрегата».

В перерывах между зачетными играми проверили знания капитанов команд и зрителей. Все команды получили памятные подарки и грамоты за участие, а призеры и победители, кроме этого, – денежные призы от областного профсоюзного комитета. Символ интеллектуальных игр всех времен и народов – мудрая сова – «полетела» на АПЗ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24
Сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира
Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой
Вознесенскую ЦРБ не закроют
Нижегородскую глубинку газифицируют
В АПК Нижегородской области приходят инвесторы
Экспорт нижегородской продукции в страны ЕС продолжает расти
В Нижегородской области стартовал кинофестиваль
14-летняя Алена Жукова пропала по дороге из школы в Нижнем Новгороде
ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородском регионе
В Нижегородской области доля оборота фальсификата топлива не превышает 5%
Строительство Ледового дворца на Стрелке оценивается в 10 мрлд рублей
В Нижегородской области наблюдается низкая активность гриппа
Движение трамваев на улице Ильинской восстановлено
В Нижнем Новгороде начинают работать катки
Окна «Мой бизнес» открылись в Дзержинске и Красных Баках
Назначен руководитель ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород
Приоритетными в Нижегородской области признаны почти 100 инвестпроектов
Москва передаст Нижнему Новгороду еще 10 трамвайных вагонов
Очередь на получение жилья для детей-сирот будет ликвидирована в течение пяти лет
Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области заключен под стражу
Глеб Никитин встретится с жителями Вознесенского района
В связи с резким похолоданием на улицах Нижнего Новгорода дежурит 137 единиц снегоуборочной техники
Участок дороги Кстово – Мокрое - Вязовка отремонтируют в 2020 году