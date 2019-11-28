2019-11-28T13:44:13+03:00
Общество

Вода – в молоке «из-под коровы»: эксперты Нижегородского ЦСМ проверили качество молока, реализуемого частниками на рынке

Специалисты сравнили молоко по ГОСТу и купленное на рынке
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской областиФото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области
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Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области проверили качество молока с рынка на новом аппарате - криоскопе «Термоскан-Мини».

Специалисты отдела испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Нижегородского ЦСМ провели испытания, предварительно закупив пастеризованное молоко в магазине и непастеризованное на рынке. По итогам эксперимента в сыром молоке было выявлено превышение допустимой нормы воды, в то время как в образце, произведенном по ГОСТу, эти показатели были в норме.

«Исследования проведены на новом оборудовании «Термоскан-Мини». Оборудование определяет точку замерзания молока, которая дает возможность узнать количество добавленной воды в продукт. Данный метод работы позволяет выявлять всевозможные фальсификации. Например, добавление воды или нейтрализующих веществ. Продукция для пробы может быть как сырой, так и обработанной. Аппарат обладает высокой точностью результатов. При этом для порции измерения требуется небольшое количество продукта», - сказала инженер-химик лаборатории Мария Сойкина.

Напомним, в 2019 году в регионе создан Нижегородский молочный союз, цель которого - защита прав и интересов производителей молочной продукции. На сегодняшний день в организации 44 предприятия. Это нижегородские заводы по производству и переработке молока, обслуживающие организации.

По словам директора Нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, появление нового оборудования в центре неслучайно: аппарат позволит проводить более точные исследования, помогая добросовестным производителям молочной продукции бороться с фальсификатом и защищая потребителей от некачественной молочной продукции на рынке.

«Большинство молочной продукции, которое производится в регионе, сделано по ГОСТу. Если молоко произведено действительно по национальным стандартам, а его производитель добровольно подтвердил его качество в Национальной системе сертификации, то в его составе кроме самого коровьего молока ничего быть не может. Что касается качества сырого молока, которое реализуется частниками на рынках, здесь, как показали лабораторные исследования, можно купить «кота в мешке». В любом случае такое молоко следует обязательно прокипятить перед употреблением», - сказал Денис Миронов.

Справка:

Федеральный проект Росстандарта «Национальная система сертификации» утвержден в 2016 году. В рамках проекты производители добровольно подтверждают полное соответствие продукции национальным стандартам. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано Соглашение между Правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС в регионе.

На сегодняшний день в реестре Национальной системы сертификации 2173 записей, 434 из них – продукция нижегородских производителей. Это лучший результат по стране. Молочная продукция представлена изготовителями ОАО «Княгининское молоко», ООО «Молочный завод «Приволжский», АО «Молоко», ООО «Молоко», ОАО ««Нижегородский молочный завод №1», АО «Павловский молочный завод», ЗАО «Молоко», ЗАО «Горбатовское», ИП Р.С. Балашов.

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