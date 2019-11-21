«Это было бы круто!»: BrainStorm через "Комсомолку" предложили нижегородской группе Uma2rman записать совместную песню

Известная латвийская группа BrainStorm 2 декабря выступит с концертом в Нижнем Новгороде (16+). Перед концертом музыканты дали эксклюзивное интервью на радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород».

В частности, латвийские артисты рассказали, как появились совместные треки с группой «Каста», «Моя Мишель» и даже китайским рэпером BigYear! Ведущие поинтересовались, с кем еще в ближайшее время ждать совместных работ, чем нас удивит BrainStorm?

- А как вам кажется, с кем бы нам записать совместную песню, чтобы удивить слушателей? – задал ответный вопрос солист группы Ренарс Кауперс.

- Ну вот, например, с нижегородской группой Uma2rman, - предложили ведущие «Комсомолки».

- Это было бы круто! Действительно, нам очень нравится их творчество, дух музыки и группы как таковой. Хорошая идея! – оценил Кауперс. – Давайте «Комсомольская правда» свяжется с Uma2rman и предложит им записать с нами совместную песню. И тогда вы будете «крестными отцами» этого проекта!

«Комсомольская правда – Нижний Новгород», как и обещала, отправила письмо группе Uma2rman. Ждем ответа от музыкантов!

В заключение беседы BrainStorm пригласили нижегородцев на свой концерт и исполнили зажигательную песню.

Полное интервью с группой можно услышать в пятницу, 29 ноября в 15.30 на радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород» (92,8 FM), а также в текстовом виде на сайте и в «толстушке» 27 ноября.