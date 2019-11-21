«Пришлось продлить прием, а то растерзают»: нижегородцы штурмуют медицинские центры, чтобы получить дешевые справки

- Важная информация! С 22 ноября 2019 года вступает в силу новый порядок прохождения водительской комиссии. На все категории нужно будет сдавать анализ мочи на содержание наркотических веществ и анализ крови на СДТ-тест на выявление хронического употребления алкоголя. Стоимость прохождения водительской комиссии с 22 ноября 2019 года существенно изменится: категория B будет стоить 5954 рубля, а категории C и D будут стоить 6361 рубль + ЭЭГ 1543 рубля, - такие сообщения появились в нижегородских пабликах в среду, 20 ноября, и на первый взгляд напоминали какой-то фейк. Ну не может же быть так внезапно и так дорого!

Оказалось, может. Соответствующий приказ Минздрава действительно существует. Но вот о том, что для получения справки теперь нужно сдавать дополнительные анализы слышали многие, а о том, на сколько подорожает теперь эта услуга, мало кто догадывался. Поэтому 21 ноября с самого утра во многих медицинских центрах выстроились гигантские очереди. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» проверила, каково получать справку в последний день перед подорожанием.

«Пришлось продлить прием, а то растерзают»: нижегородцы штурмуют медицинские центры, чтобы получить дешевые справкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первой точкой стал хорошо знакомый многим нижегородцам медицинский центр в ТЦ «Аврора» на площади Ленина – он расположен совсем близко к управлению ГИБДД на Стрелке, где большинство горожан получает права. Но на втором этаже нас ждал неприятный сюрприз – белый лист с надписью «Медцентр переехал!». Вот уж вовремя! И даже новый адрес не оставили.

Что поделать, идем дальше. Ближайший центр – буквально в пяти минутах ходьбы. И никаких очередей на улице. Внутри, конечно, достаточно многолюдно, но совсем не похоже на фотографии из соцсетей.

- Вы за справкой? – сразу спрашивают в регистратуре.

Права мне менять в марте, но справка действует год – почему бы и не сделать? Уж испытывать на себе, так испытывать.

- А сколько стоит?

- 2070. Это за все, с наркологом и психиатром. Идите в гардероб и вставайте в очередь, вон за дядечкой.

Гардеробщица извиняется – номерки закончились.

- Я вашу куртку на первый крючок повешу, а вы мне потом просто скажете «Номер один», хорошо? Все заполнено, так много сегодня народу.

Окулист, нарколог и психиатр, терапевт – 20 минут, и я, не веря своему счастью, смотрю, как мне шлепают печать на заветный бланк.

- А завтра у вас сколько будут стоить справки?

- Да мы и сами пока не знаем. Да и думать некогда – второй день едва успеваем эти справки выдавать, - жалуются медики.

Довольная корреспондентка "КП", получившая справку всего за 20 минут.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В третьем по счету медицинском центре удивили неожиданно низкой ценой – всего 850 рублей за категорию B.

- Но к психиатру и наркологу придется сходить отдельно, - тут же раскрывает секрет дешевизны девушка на ресепшен. – А очередей особых у нас нет, минут за 30-40 справку получите. Подумайте, завтра уже 5000 будет цена!

А все очереди, похоже – в другом медицинском центре, на улице Красносельской. Вот там все в лучших традициях – хвост очереди на улице, «я только спросить» не прокатит.

- Да мы даже не спросить, мы сфотографировать! – оправдываемся мы, протискиваясь через толпу на лестнице.

- Знаем мы ваше «только сфотографировать», - огрызаются водители. Нервы у всех на пределе.

«Пришлось продлить прием, а то растерзают»: нижегородцы штурмуют медицинские центры, чтобы получить дешевые справкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аналогичная ситуация, кстати, и в крупных городах области. К примеру, в дзержинской поликлинике народ толпится с самого утра, и до сих пор – яблоку негде упасть.

- На самом деле прием сегодня должен был быть только до 11 утра, - по секрету рассказывает охранник. – Но пришлось продлить – просто побоялись, что иначе всех тут растерзает толпа!

«Пришлось продлить прием, а то растерзают»: нижегородцы штурмуют медицинские центры, чтобы получить дешевые справки. Фото: Екатерина ШЕШНЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Замначальника ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич:

К сожалению, на самом деле очень много людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, оказываются за рулем. И, конечно, это приводит к большому количеству ДТП. Поэтому, безусловно, принимать какие-то действенные меры необходимо! Но сейчас сложно сказать, насколько действенными окажутся эти нововведения. Тем более, к нам-то все это не имеет почти никакого отношения – мы просто принимаем уже выданные справки. Конечно, сейчас все перепуганы внезапным подорожанием – о нем ведь как-то толком и не предупреждали. Но, думаю, в итоге все окажется не так страшно.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Во второй половине дня 21 ноября стало известно, что Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

- С учетом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - написал в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.