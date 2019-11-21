Не весь пластик одинаково полезен

Уже год прошел с того момента, как в нижегородских дворах появились желтые контейнеры. И это было одно из осязаемых доказательств того, что раздельный сбор мусора стартовал, что мусорная реформа идет и что, в конце концов, тариф за обращение с ТКО повышали вроде бы даже и не зря. Контейнеры эти снабжены условным обозначением того вторсырья, которое нужно в них кидать – чаще всего это пластик и металл. Но у нижегородцев, готовых повысить свою экологическую культуру, возникают недоуменные вопросы. Например, все ли виды пластика пойдут на переработку? Нужно ли мыть-сушить упаковку? И когда, в конце концов, нас финансово наградят за старательную домашнюю сортировку? На все эти вопросы эксперты попытались ответить на недавней пресс-конференции на тему раздельного сбора, которую инициировали нижегородский филиал некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс" и пять домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода.

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Начнем с того, что на сегодняшний день у нижегородцев есть два основных варианта участия в процессе раздельного сбора. Первый, наиболее простой вариант – это желтые контейнеры, появившиеся на некоторых площадках. Если они появились в вашем дворе – можно кидать в них пластиковые бутылки с металлическими банками, все остальное – в общий ящик. Если их нет – можно добиться того, чтобы они появились, устроив общее собрание собственников. ДУКи в этом вопросе идут навстречу жителям.

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– Мы понимаем, что момент перехода на раздельный сбор мусора – очень важный и серьезный, – рассказывает исполнительный директор домоуправляющей компании Нижегородского района Александр Гундоров. – Нужно решение общего собрания жильцов как органа управления домом, где каждый должен высказать свое мнение. Мы пойдем на это, пойдем навстречу, подготовим всю необходимую документацию. Мы пытаемся рассказать, что это для чего это, как внедрять систему. Но жителей, которые проживают в многоквартирных домах, управляемых ДК Нижегородского района, и которые готовы к раздельному сбору, – всего пять процентов. Спросить людей на улице, готовы ли вы жить как в Западной Европе – 100% скажут, что готовы. Но тем не менее везде валяются пачки из-под сока, бутылки, сигаретные пачки… Между сказать и между сделать есть большая разница. И лишь пять процентов готовы к конкретным действиям.

Александр Гундоров: Мы пойдем навстречу, подготовим всю необходимую документацию.

Допустим, у вас во дворе появился желтый контейнер. Что дальше? Все ли бутылки, банки, пакеты и прочую тару-упаковку туда сваливать? И надо ли все это мыть-сушить?

С одной стороны, если вы всерьез решили участвовать в раздельном сборе, придется ознакомиться с требованиями, которые предъявляет к вторсырью стандартный переработчик. И стараться покупать продукты именно в той упаковке, у которой есть шанс на вторую жизнь. По словам руководителя экологической организации "Измени мир" Анастасии Плужниковой, даже пластиковые бутылки не все для этого подходят. Переработчики бракуют пластик даже из-за не подходящего цвета.

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Однако тут есть один нюанс. Если вы подобрали бутылки правильного цвета, помыли их, посушили и выбросили в желтый контейнер, оператор все равно привезет их на полигон, где они попадут на линию сортировки. А на эту линию поступают все отходы вообще. Потом ваши "правильные" бутылки поступят на переработку – вместе с "полигонными" бутылками, отсортированными из общих отходов. Все это переработчики тщательно моют и сушат.Чтобы выяснить, что пойдет на переработку, а что нет, жителю можно обратиться в колл-центр регионального оператора. Правда, раньше там не могли объяснить, что именно имеется в виду под "пластиком", но теперь – благодаря экологическим активистам, которые провели просветительскую работу – там знают, что ответить на такие вопросы.

Руководитель экологической организации "Измени мир" Анастасия Плужникова

– На полигонах это все идет на одну сортировочную ленту и смешивается с грязным сырьем, которое отобрано из общего мусора, и история зацикливается ни на чем, – рассказывает Анастасия Плужникова. – Я три дня ездила по заводам переработки, им привозят пластик, отобранный как раз с полигона, – продолжает рассказ госпожа Плужникова. – Мы там находились час, от меня потом еще сутки пахло… Надо понимать, что огромное количество воды и электроэнергии тратится, чтобы это все отмыть. Остальной мусор настолько пристает к тем е бутылкам, что воды тратится огромное количество. Если это будет перерабатываться из чистого вторсырья, это будет гораздо менее затратно, чем это есть сейчас.

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Первый год существования желтых контейнеров показал, что нижегородцы готовы выбрасывать упаковку отдельно. Пока что этой касается всей упаковки в принципе, но это не страшно, потому что ее все равно потом сортируют и отмывают.

Если же большинство жителей города будет наполнять желтые контейнеры только тем, что реально нужно переработчику, это будет сигналом к тому, чтобы создать отдельную линию сортировки и не везти разделенные отходы в "общую кучу". Это – следующий шаг, который региональному оператору давно пора бы сделать.

– Нижегородский регион отличается от иных субъектов России , –напоминает директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая . –Регион всегда приносил новации именно в среду проживания граждан. И в этой среде хотелось говорить не просто слово экология, а говорить о здоровой среде обитания. Поэтому именно здесь должен зародиться раздельный сбор мусора. Это будет рождение новой истории. Раздельный сбор – это культура жизнедеятельности, обеспечивающая надежность существования людей.

Татьяна Вепрецкая: Нижегородский регион всегда приносил новации именно в среду проживания граждан.

Второй способ участия в процессе раздельного сбора – походы в экопункты, которые появляются сегодня в городе. Спикеры пресс-конференции назвали этот способ "более продвинутым". Дело в том, что там принимают только то вторсырье, которое реально идет на переработку (ознакомиться с конкретным ассортиментом можно непосредственно в экопунктах) – к тому же оно не смешивается с "левым" мусором. И более того, вторсырье – это уже не мусор в привычном понимании, и не ТКО – на языке закона. Это весьма полезный продукт для промышленности!

В любом случае, вне зависимости от выбранного вами варианта участия в раздельном сборе, стоит знать, что действительно пойдет на переработку, а что нет.