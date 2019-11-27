2019-11-27T17:10:55+03:00
Общество

Памятник герою ВОВ Антону Шантыкову открыли в Нижнем Новгороде

Организаторами мероприятия выступила компания «Камнеград» и администрация города
Юлия ИСАЕВА
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фото: ПК "Камнеград Нижний Новгород"фото: ПК "Камнеград Нижний Новгород"
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В среду, 27 ноября 2019 года, на кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие памятника герою Великой отечественной войны, танкисту Антону Шантыкову. На мероприятии присутствовали представители мэрии, волонтеры Победы и участники общественных ветеранских организаций региона.

Увековечить память русского танкиста и возвести мемориал предложила компания «Камнеград Нижний Новгород» совместно с Волонтерами Победы и поддержке администрации Нижнего Новгорода.

Антон Александрович Шантыков прошел всю Великую отечественную войну и был награжден боевыми орденами и медалями. В феврале 1942 года он совершил подвиг, когда вражеская авиация бомбила дорожный узел на станции Бологое. При бомбежке загорелись стоящие на путях составы, среди которых находились вагоны с бензином и боеприпасами. Антон Александрович, несмотря на бомбежку и пулеметный обстрел, организовал вывод в нейтральную зону 3 состава -1 с бензином и 2 с боеприпасами, которые были спасены. Антон Александрович скончался после продолжительной болезни в 1963 году.

КСТАТИ

ПК «Камнеград Нижний Новгород» каждый год реконструирует мемориальные комплексы. В преддверии 75-летия победы России в Великой отечественной войне она уделяет особое внимание памятникам участникам боевых действий в рамках проекта «Память героев». Сотрудники компании вместе с общественниками и работниками администрации восстанавливают заброшенные могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

фото: ПК "Камнеград Нижний Новгород"

фото: ПК "Камнеград Нижний Новгород"

Среди работ «Камнеграда» - «Камень желаний» в парке Пушкина, Вечный огонь на площади Жукова в Нижнем Новгороде. В Ильиногорске компания установила памятник погибшим воинам-интернационалистам, а в Мулино - посвященный 100-летию со дня рождения разведки. В рамках благотворительных проектов «Камнеград» установил памятник известному нижегородскому поэту Александру Ивановичу Люкину.

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