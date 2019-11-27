2019-11-27T15:03:24+03:00
Общество

Как сэкономить на переезде и не попасть на уловку мошенников

Главное разобраться - на чем стоит экономить, а где лучше сделать ставку на качество, чтобы не стать тем «скупым», который «платит дважды»
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Деликатный переездФото: Деликатный переезд
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Переезд дело хлопотное и нервное, а комфортный переезд – еще и затратное, так думают большинство людей. Но хороший недорогой переезд - это возможно!

Главное разобраться - на чем стоит экономить, а где лучше сделать ставку на качество, чтобы не стать тем «скупым», который «платит дважды». В этой статье мы расскажем, как грамотно расставить приоритеты, чтобы переезд получился дешевым и качественным.

Первое - выбор компании по переездам. Воспользуйтесь услугами официальной мувинговой компании, работающей по договору, в котором зафиксированы цены и порядок расчета. Проверьте договор на предмет скрытых платежей. К сожалению, словесные обещания низких цен по факту превращаются к кругленькие суммы.

Второе - точный расчет. Воспользуйтесь услугой бесплатной оценки будущего переезда. Специалист поможет поэтапно спланировать работы исходя из ваших задач и бюджета. По результатам беседы вы будете знать сумму ваших затрат. Получить консультацию и вызвать бесплатного оценщика можно в компании «Деликатный переезд» по тел 280-83-62.

Третье – сборка и упаковка вещей. Чтобы сократить время работ на переезде, упакуйте личные вещи самостоятельно. Подробные советы по упаковке можно почитать здесь.

Четвертое – люди. Будем честны – переезд осуществляется силами грузчиков, это основные исполнители работ и от их уровня квалификации многое зависит. Экономия на людях при перемещении дорогих вещей может превратить вас в героя поговорки про «скупого», который «платил дважды». Если нужно погрузить дешевую мебель или строиматериалы и вас не сильно интересует квалификация специалистов, то целесообразно пригласить недорогих грузчиков, но ждать от них расторопности не стоит. Другое дело, если нужно работать с дорогими вещами и бытовой техникой, сборкой и разборкой мебели, – здесь нужны профессионалы, час работы которых стоит дороже. В этом случае вы платите за быструю и аккуратную работу и бережное отношение к вашим вещам.

Если у вас возникли вопросы по планированию переезда, его стоимости или просто нужен совет профессионалов, вы всегда можете обратиться за бесплатной подробной консультацией в компанию «Деликатный переезд».

#деликатныйпереезд#переездсоветы

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