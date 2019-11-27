2019-11-27T14:37:45+03:00
Общество

В городе Бор открылся новый детский сад

Новый садик рассчитан на 160 малышей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Новый садик рассчитан на 160 малышей. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»Новый садик рассчитан на 160 малышей. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»
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Сегодня в городе Бор открылся детский сад «Антошка». Садик на 160 мест расположен на улице Смоленской, и в открытии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Строительство детского сада на 160 мест велось в рамках нацпроекта «Демография».

в открытии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

в открытии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

По словам губернатора, благодаря строительству детского сада «Антошка» в микрорайоне Боталово-4 очередь уменьшилась на 50%.

«В следующем году планируется начать строительство еще одного детского сада на 240 мест. Таким образом задача по ликвидации очереди будет решена. Если же говорить про регион в целом, у нас в этом году должно быть введено почти 2000 дополнительных мест для детей до трех лет, а до конца 2021 года – еще около 3200», - добавил Глеб Никитин.

Благодаря строительству детского сада «Антошка» в микрорайоне Боталово-4 очередь уменьшилась на 50%. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

Благодаря строительству детского сада «Антошка» в микрорайоне Боталово-4 очередь уменьшилась на 50%. Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2019 года в ходе рабочего визита в Первомайский район Глеб Никитин проверил ход строительства детского сада на 80 мест в Первомайске.

Малыши с нетерпением ждали и дождались! Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

Малыши с нетерпением ждали и дождались! Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

«На сегодняшний день в Первомайске 5 детских садов, очередь составляет 96 человек, таким образом, новое детское дошкольное учреждение позволит практически полностью закрыть вопрос с местами», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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