Банк «Открытие» подвел предварительные итоги года по кредитованию нижегородского бизнеса

За 10 месяцев 2019 года общий корпоративный портфель нижегородского филиала банка «Открытие» увеличился в 2,5 раза – до 6,4 миллиарда рублей. Половина из этих средств приходится на малый и средний бизнес. Розничный портфель в свою очередь составил 6 миллиардов рублей, а ипотечный – 3,4 миллиарда.

Подводя предварительные итоги уходящего года, управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин также подчеркнул, что «самые главные фокусы – кредитование МСБ и розница – развиваются более чем успешно».

- Мы не работаем с оборонным сектором, зато завоевываем рынок во всех оставшихся. Для нас в приоритете транспорт, логистика, жилищная инфраструктура, производство и другие сферы. На обслуживание госсектора мы тоже делаем упор. Из последних достижений, например, - победа в аукционе на привлечение кредитных линий коммерческих банков, объявленного министерством финансов Нижегородской области. Соглашение уже подписано, - рассказал Рогозин.

Владимир Рогозин подчеркнул, что «самые главные фокусы – кредитование МСБ и розница – развиваются более чем успешно»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Активное сотрудничество с правительством Нижегородской области по поддержке предпринимательства – еще один важнейший показатель успешной работы банка «Открытие» в 2019 году.

- Мы участвуем в различных программах. Например, одна из них - «1764», проводимая министерством экономического развития России. Если говорить про федеральные показатели, то банк «Открытие» выиграл более миллиарда рублей. В рассмотрении находятся еще 900 миллионов. Также мы участвуем в программе субсидий минпромторга, которая заключается в том, что банк помогает своим клиентам оформить документы по возвращению суммы не более 5 миллионов рублей компенсации за получение госкредитов в виде субсидий, - уточнил Рогозин.

Помимо этого, «Открытие» возобновил сотрудничество с минсельхозом и получил в рамках этого более 250 миллионов рублей. Кстати, еще одним из ключевых моментов 2019 года стало завершение санации. Юридически это произошло 2 июля, де-факто в феврале текущего года. Среди ключевых целей на 2019 год было значительное наращивание кредитных портфелей в розничном, корпоративном и малом и среднем бизнесе. Прежде всего, упор делался на кредитование, которое сбалансирует клиентский профиль и баланс банка. По итогам 10 месяцев 2019 года цели были достигнуты.

Рогозин поделился и планами на будущий год. По его словам, банк «Открытие» ожидает цифровизация сервисов для удобства клиентов, дальнейший рост кредитного портфеля и расширение линейки предложений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 10 месяцев банк «Открытие» выдал почти 2,5 тысячи кредитов наличными на сумму 1,5 миллиарда рублей. Это показатель вырос на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Объем выдачи ипотечных кредитов вырос в 2 раза - до 1,1 миллиарда рублей. В числе лидеров по количеству ипотечных заявок по-прежнему находится вторичное жилье.

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор ООО «Калинов мост» Анатолий Калинов:

- Что такое – получить кредит? Это нужно доказать свою состоятельность, сделать его обеспечение, детализировать проработку бизнеса. Если посмотреть в сторону, мы работали с многими банками. И у них подход такой: нужна блестящая отчетность, малый состав и большой оборот. Купил, продал и все. Но не когда ты 27-й год занимаешься производственным бизнесом и растишь его с нуля, знаешь все нюансы. Как сложились наши взаимоотношения с «Открытием»: наши планы, которые выносились экспертам и подтверждались финансированием, исполнялись. У нас возникло доверие. И теперь мы живем душа в душу, есть понимание, что будет завтра и даже послезавтра. Вскоре предстоит покупка дорогостоящего оборудования по программе минсельхоза, с кредитамм по субсидируемой ставке.

У нас есть понимание, что будет завтра и даже послезавтра, - Анатолий КалиновФото: Роман ИГНАТЬЕВ

СПРАВКА:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России, и развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").